На 21-річного жителя Полтавщини склали два протоколи через недотримання самоізоляції

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Загалом по області на 58 осіб склали протоколи

Житель Чутівського району отримав два адмінпротоколи через порушення карантину: 21-річний хлопець не дотримувався самоізоляції. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, молодик повернувся з Польщі.





Станом на 1 квітня по області склали 58 адмінпротоколів через порушення карантину.





Нагадаймо, відповідно до статті 44-3 КУпАП, порушення правил щодо карантину, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штрафи більші - від 17 до 170 тисяч гривень.