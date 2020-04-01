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Происшествия, Полтавщина

На 21-річного жителя Полтавщини склали два протоколи через недотримання самоізоляції

Сегодня, 17:27 Просмотров: 592

Загалом по області на 58 осіб склали протоколи

Житель Чутівського району отримав два адмінпротоколи через порушення карантину: 21-річний хлопець не дотримувався самоізоляції. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, молодик повернувся з Польщі.


Станом на 1 квітня по області склали 58 адмінпротоколів через порушення карантину.


Нагадаймо, відповідно до статті 44-3 КУпАП, порушення правил щодо карантину, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штрафи більші - від 17 до 170 тисяч гривень.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус самоізоляція
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