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Происшествия

У Кременчуці молодик напав на кондукторку автобуса бо не мав спецквитка (додано)

Сегодня, 11:15 Просмотров: 3 071 Комментариев: 3

 

Чоловік намагався проїхати в громадському транспорті без спеціального квитка

Сьогодні зранку, 31 березня, на «102» повідомили про конфлікт між невідомим чоловіком та 29-річною кондукторкою, у результаті якого жінка отримала тілесні ушкодження, - інформує Кременчуцький відділ поліції.


Відомо, що конфлікт виник біля кафе «Бджілка». Чоловік не мав квитка на спеціальні перевезення на автобус номер №25.


Порушника розшукує поліція. Попередній опис чоловіка: зріст 180 см, оливкова куртка типу парка з капюшоном, світлі джинси, на обличчі мав маску чорного кольору.


На місці працює слідчо-оперативна група.


Сьогодні стало відомо, що в автобуси №25 повернуть нацгвардійців. Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу.

 


Якщо ви бачили цього чоловіка - повідомте до поліції.

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Кременчуцький ВП
Теги: травма кондуктор автобус

Комментарии: 3

230
stronzo:
Сегодня, 11:25

Через месяцок карантина, когда люди начнут сходить с ума, а некоторые банально с голода - эти маски станут отличным прикрытием для преступников.  Кто Вас ограбил, опишите? - Ну их было трое в масках...


+33
784
Angel737:
Сегодня, 11:53

Попередній опис чоловіка: зріст 180 см, оливкова куртка типу парка з капюшоном, світлі джинси, на обличчі мав маску чорного кольору.

Под это описание - Пол Города!

 


+20
400
БРАТ:
Сегодня, 12:54

тому і бикував- бо був у масці!


+6
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