Сьогодні зранку, 31 березня, на «102» повідомили про конфлікт між невідомим чоловіком та 29-річною кондукторкою, у результаті якого жінка отримала тілесні ушкодження, - інформує Кременчуцький відділ поліції.
Відомо, що конфлікт виник біля кафе «Бджілка». Чоловік не мав квитка на спеціальні перевезення на автобус номер №25.
Порушника розшукує поліція. Попередній опис чоловіка: зріст 180 см, оливкова куртка типу парка з капюшоном, світлі джинси, на обличчі мав маску чорного кольору.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Сьогодні стало відомо, що в автобуси №25 повернуть нацгвардійців. Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу.
Якщо ви бачили цього чоловіка - повідомте до поліції.