У Кременчуці молодик напав на кондукторку автобуса бо не мав спецквитка (додано)

Сегодня, 11:15 Просмотров: 3 071 Комментариев: 3

Чоловік намагався проїхати в громадському транспорті без спеціального квитка

Сьогодні зранку, 31 березня, на «102» повідомили про конфлікт між невідомим чоловіком та 29-річною кондукторкою, у результаті якого жінка отримала тілесні ушкодження, - інформує Кременчуцький відділ поліції.





Відомо, що конфлікт виник біля кафе «Бджілка». Чоловік не мав квитка на спеціальні перевезення на автобус номер №25.





Порушника розшукує поліція. Попередній опис чоловіка: зріст 180 см, оливкова куртка типу парка з капюшоном, світлі джинси, на обличчі мав маску чорного кольору.





На місці працює слідчо-оперативна група.





Сьогодні стало відомо, що в автобуси №25 повернуть нацгвардійців. Таке рішення ухвалили на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу.









Якщо ви бачили цього чоловіка - повідомте до поліції.