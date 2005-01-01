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Коронавірусне: у Кременчуці блогерка втекла з інфекційного відділення

Сегодня, 16:54 Просмотров: 4 198 Комментариев: 7

Інформацію на пацієнтку передали до правоохоронних органів

У Кременчуці продовжують жартувати з коронавірусом. Минулого тижня нетверезий кременчужанин пожартував, що повернувся з Італії та хворий на коронавірус. Цього тижня трапився подібний випадок.


Про ситуацію розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при виконкомі, повідомляє пресслужба мерії. Стало відомо, що цього тижня блогерка повернулася з Європи і була госпіталізована у інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Весь процес дівчина знімала на відео, потім самовільно зламала замок у боксі лікарні і покинула лікувальний заклад, мабуть, вирішивши, що «гра» скінчилася.


Заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко повідомила, що інформацію на дану пацієнтку передано до правоохоронних органів. Водночас, вона звернулася до всіх жителів міста з прохання не випробовувати на міцність медичних працівників. Чиновниця зазначила, що кожен такий жарт має ціну і не лише матеріальну.

7
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус инфекционное отделение

Комментарии: 7

800
Nik:
Сегодня, 17:06

Ждём информации, что эта ''коронаблогерка'' оштрафована на 17000 грн, дура ...


+40
758
Angel737:
Сегодня, 17:17

Ждём информации, что эта ''коронаблогерка'' оштрафована на 17000 грн.

Лайк Вам!!!

И в идеале, за такие выходки гражданства лишать + в помощники Дворникам +10 лет Бесплатно улицы убирать!

Вот потом да, будет весёлая история для её Блога!!!

 


+17
2 447
ИМХО:
Сегодня, 17:18

Цитата: Nik

Ждём информации, что эта ''коронаблогерка'' оштрафована на 17000 грн, дура ...

+100

Одна кременчуцкая "кобіта*" тоже из Дубая вернулась, и тоже хвасталась что в аэропорту померяли температуру и отпустили.

____

* не спишим затирать, ищем пояснение))))


+9
800
Nik:
Сегодня, 17:29

Цитата: администрация
* неспишим затирать, ищем пояснение))))

Кобета - это женщина по польски. Не были вы в Польше)). Так хотя б название популярного журнала вспомнили...


+1
31
KSV:
Сегодня, 17:31

Жена смотрит (иногда) какую-то нашу блогерку, я случайно краем уха услышал что та на сегодня запланировала поездки куда-то к родственникам и знакомым в Полтаву итд. Ну и начала возмущаться типа почему вы в коментах на меня бочку гоните - ну обьезжу всех родственникков и знакомых - давно не виделись, плевать на карантин! Мы ведь за бугром не были! И при этом два дня назад выкладывала видео как встречала дочь из-за бугра, и как она рада что та убежала от коронавируса!!! И эти дуры живут среди нас!


+18
173
кренделёк:
Сегодня, 17:37

ну всё...уже и в Кременчуге люди блогозаразой заразились

 

расплодилось блогеров


+8
36
Olexander:
Сегодня, 18:19

Цитата: KSV
И при этом два дня назад выкладывала видео как встречала дочь из-за бугра, и как она рада что та убежала от коронавируса!!! И эти дуры живут среди нас!
спіймають ,то нехай прикують до ліжка  і сама найстрашніша кара--відібрати смартфон на весь період карантину 


+3
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