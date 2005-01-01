Коронавірусне: у Кременчуці блогерка втекла з інфекційного відділення

Сегодня, 16:54 Просмотров: 4 198 Комментариев: 7

У Кременчуці продовжують жартувати з коронавірусом. Минулого тижня нетверезий кременчужанин пожартував, що повернувся з Італії та хворий на коронавірус. Цього тижня трапився подібний випадок.





Про ситуацію розповіла заступниця начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні тимчасової протиепідемічної комісії при виконкомі, повідомляє пресслужба мерії. Стало відомо, що цього тижня блогерка повернулася з Європи і була госпіталізована у інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Весь процес дівчина знімала на відео, потім самовільно зламала замок у боксі лікарні і покинула лікувальний заклад, мабуть, вирішивши, що «гра» скінчилася.





Заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко повідомила, що інформацію на дану пацієнтку передано до правоохоронних органів. Водночас, вона звернулася до всіх жителів міста з прохання не випробовувати на міцність медичних працівників. Чиновниця зазначила, що кожен такий жарт має ціну і не лише матеріальну.