Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Йога та сальса не виходячи з дому: кременчужани проводять майстер-класи

Сегодня, 17:35 Просмотров: 347

  

Спортом можна займатися вдома - головне бажання

Кременчужани попри вровадження карантину продовжують підтримувати форму та займаються спортом. Одні діляться відео, як роблять пробіжки, інші - проводять майстер-класи та спортивні конкурси. 


  


Сергій Артьоменко, який є практикуючим йогом, почав проводити онлайн-тренування. Є можливість долучитися до тренування разом з тренером або переглянути тренування у записі в будь-який зручний для вас час.




Тренер Володимир Шемаров поділився кількома силовими вправами. 


Никакой коронавирус вам не страшен,если вы занимаетесь спортом! Ну и снимите свои короны с головы, конечно же) - написав Володимир


 


Руслан на своїй сторінці в інстаграм проводить майстер-клас з сальси. 


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Автор: Альона Душенко
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