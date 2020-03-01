Йога та сальса не виходячи з дому: кременчужани проводять майстер-класи

Сегодня, 17:35 Просмотров: 347

Кременчужани попри вровадження карантину продовжують підтримувати форму та займаються спортом. Одні діляться відео, як роблять пробіжки, інші - проводять майстер-класи та спортивні конкурси.









Сергій Артьоменко, який є практикуючим йогом, почав проводити онлайн-тренування. Є можливість долучитися до тренування разом з тренером або переглянути тренування у записі в будь-який зручний для вас час.













Тренер Володимир Шемаров поділився кількома силовими вправами.





- Никакой коронавирус вам не страшен,если вы занимаетесь спортом! Ну и снимите свои короны с головы, конечно же) - написав Володимир .









Руслан на своїй сторінці в інстаграм проводить майстер-клас з сальси.



