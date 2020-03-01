На Полтавщині поліція затримала дилера, який збував метадон

Сегодня, 16:28 Просмотров: 259

У його помешканні під час обшуку також виявили канабіс, макову соломку та пристрої для вживання наркотиків

Жителя одного із сіл Полтавського району викрили у продажу лікарського засобу «Метадон», що використовують в замісній підтримуючій терапії. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини.





Під час санкціонованого обшуку за помешкання 63-річного чоловіка поліція вилучила понад 20 пігулок «Метадону», близько 400 г канабісу та 100 г макової соломки, а також пристрої для вживання наркотиків.





Незаконну «угоду» з клієнтом викрили працівники управління протидії наркозлочинності спільно з працівниками Полтавського районного відділення поліції, за процесуального керівництва Полтавської місцевої прокуратури.

Дилера затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.





Речові докази направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.