На території Полтавщини закриють громадські заклади, - ОДА

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 225 Комментариев: 3

На два тижні в Полтавській області тимчасово зупинять роботу заклади сфери послуг. Працюватимуть лише аптеки, лікарні, продуктові магазини, банки, АЗС, залізничні й автомобільні вокзали, поштові відділення. Обмежуються публічні заходи. Про це повідомляє Полтавська ОДА.





Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що офіційне рішення оперативний штаб затвердить найближчим часом.





Також Олег Синєгубов звернувся до працедавців із проханням перевести своїх співробітників на віддалений режим роботи, зберігаючи усі гарантії та рівень заробітної плати. Зі свого боку Полтавська обласна державна адміністрація працюватиме дистанційно. В кабінетах буде присутня мінімально необхідна кількість персоналу.





Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що з 17 березня у місті будуть введені додаткові обмеження, що стосуються закладів громадського харчування та торговельних центрів.