Дівчину, яку у Полтаві побив прийомний батько, забрали у реабілітаційний центр

Сегодня, 11:39 Просмотров: 1 422

Неповнолітню дівчину, яку 8 березня прийомний батько побив посеред вулиці у Полтаві, наразі забрали від батьків до дитячого реабілітаційного центру з метою захисту її від насильства. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.





По даній справі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо того, чи залишиться дівчина у прийомній родині.