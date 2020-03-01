Происшествия

Дівчину, яку у Полтаві побив прийомний батько, забрали у реабілітаційний центр

Сегодня, 11:39 Просмотров: 1 422

 

По даній справі правоохоронці відкрили кримінальне провадження 

Неповнолітню дівчину, яку 8 березня прийомний батько побив посеред вулиці у Полтаві, наразі забрали від батьків до дитячого реабілітаційного центру з метою захисту її від насильства. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.


По даній справі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.


Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо того, чи залишиться дівчина у прийомній родині.

2
Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: побили девушка подросток отец Полтава полиция приемная семья
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх