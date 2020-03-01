«Кременчук» в очікуванні плей-офф - команда стартує 19 березня

Сегодня, 11:29 Просмотров: 0

Хокейний клуб «Кременчук» став переможцем регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Лідер регулярного чемпіонату розпочне у розіграші плей-офф з півфіналу.





Вирішальна стадія чемпіонату – плей-офф поточного сезону УХЛ – Парі-Матч стартує 11 і 12 березня в Києві та Харкові відповідно:

11 березня о 17.30 чвертьфінал плей-офф відкриють«Крижані Вовки» і «Білий Барс». 12 березня перший поєдинок чвертьфінального протистояння проведуть МХК «Динамо» і «Дніпро».





Чвертьфінали плей-офф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч пройдуть до двох перемог однієї з команд. Перший матч пройде у Києві та Харкові, після чого чвертьфінальні серії переїдуть в Білу Церкву і Херсон (14 і 15 березня відповідно), де, в разі потреби, також будуть зіграні треті вирішальні поєдинки (16 і 17 березня відповідно).



«Кременчук» і «Донбас», які зайняли перше і друге місце в турнірній таблиці відповідно, автоматично потрапляють до півфіналу плей-офф.



«Містяни» свої матчі зіграють 19, 21, 24, 16, а в разі потреби – також 28, 30 березня і 1 квітня. Для «Донбасу» півфінальна серія почнеться 20 березня, після чого донеччани також зустрінуться з опонентами 22, 25 і 27 березня, в разі потреби – 29, 31 березня і 2 квітня будуть зіграні вирішальні матчі в цій парі.



Відзначимо, що перший, другий, п’ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву. Матчі фіналу плей-офф відбудуться 5, 7, 10 і 12 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі також 14, 16 і 18 квітня. Півфінальні та фінальна серії плей-офф чемпіонату УХЛ – Парі-Матч буде зіграно до 4 перемог.