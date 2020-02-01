Привіт з минулого: у Кременчуці виявили BMW з «примарним» номером

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 490 Комментариев: 1

Водія зупинили за порушення правил дорожнього руху, а з'ясувалося, що номерний знак автівки був знятий з реєстрації та зданий в архів

Вчора, 14 лютого, близько 17.00 на вулиці Чумацький шлях виявили BMW 320D з «примарним» номерним знаком.





Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, інспектори зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів, які він надав, з'ясувалося, що державний номерний знак його авто згідно з базою даних був знятий з реєстрації та зданий в архів.





Для встановлення усіх обставин цього інциденту патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка наразі займається вказаною справою.





Поліція нагадує, що за використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.