Для батьків майбутніх першокласників: дещо змінилися території, які закріплені за школами

Аби дізнатися, у яку школу віддавати свою дитину, перегляньте перелік територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти Кременчука
14 лютого на засіданні виконкому Кременчуцької міськради розглядали питання щодо закріплення територій обслуговування за школами міста. Адже діти, які вступають до першого класу, мають йти вчитися у той навчальний заклад, що закріплений за територією, де вони проживають.
Але кожного року пропонується визначати цю територію, враховуючи потужність закладів. Загалом вищезгаданий перелік на 2020-2021 навчальний рік залишиться без змін, але єдиною зміною буде поділ між ліцеєм №5 та школою №1. Це стосується території на 101 кварталі та приватного сектору, де за підрахунками проживає приблизно така кількість дітей як клас.
У яку школу віддавати свою дитину, буде рішення на вибір батьків. На комісії вважають, що це допоможе розвантажити ліцей №5, адже у школі №1 місць вистачає.
Ознайомитися з переліком територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти Кременчука, можна за допомогою цього документа: