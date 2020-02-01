Для батьків майбутніх першокласників: дещо змінилися території, які закріплені за школами

Сегодня, 14:03 Просмотров: 867

14 лютого на засіданні виконкому Кременчуцької міськради розглядали питання щодо закріплення територій обслуговування за школами міста. Адже діти, які вступають до першого класу, мають йти вчитися у той навчальний заклад, що закріплений за територією, де вони проживають.





Але кожного року пропонується визначати цю територію, враховуючи потужність закладів. Загалом вищезгаданий перелік на 2020-2021 навчальний рік залишиться без змін, але єдиною зміною буде поділ між ліцеєм №5 та школою №1. Це стосується території на 101 кварталі та приватного сектору, де за підрахунками проживає приблизно така кількість дітей як клас.

У яку школу віддавати свою дитину, буде рішення на вибір батьків. На комісії вважають, що це допоможе розвантажити ліцей №5, адже у школі №1 місць вистачає.





Ознайомитися з переліком територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої освіти Кременчука, можна за допомогою цього документа:pro-viznachennya-ta-zakrplennya.doc [169 Kb] (cкачиваний: 244)