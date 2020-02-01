У Кременчуці на чоловіка напала компанія невідомих та силою відібрала у нього гроші

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Сьогодні, 15 лютого, близько 6.00 на вулиці Мічуріна невідомі пограбувала чоловіка.





За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, після цього потерпілий зателефонував на лінію «102». Заявник повідомив, що компанія з невідомих осіб напала на нього та силою відібрала гроші.





Під час опрацювання виклику патрульні знайшли схожих за описом осіб. Ними виявились 31-річний та 38-річний місцеві мешканці. Затримані факту заволодіння коштами не заперечували.





Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.