Происшествия

У Кременчуці на чоловіка напала компанія невідомих та силою відібрала у нього гроші

Сегодня, 13:01 Просмотров: 1 210

Але поліція затримала грабіжників

Сьогодні, 15 лютого, близько 6.00 на вулиці Мічуріна невідомі пограбувала чоловіка.


За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, після цього потерпілий зателефонував на лінію «102». Заявник повідомив, що компанія з невідомих осіб напала на нього та силою відібрала гроші.


Під час опрацювання виклику патрульні знайшли схожих за описом осіб. Ними виявились 31-річний та 38-річний місцеві мешканці. Затримані факту заволодіння коштами не заперечували.


 

 

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ограбление деньги полиция
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