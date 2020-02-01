У Кременчуці на чоловіка напала компанія невідомих та силою відібрала у нього гроші

Але поліція затримала грабіжників
Сьогодні, 15 лютого, близько 6.00 на вулиці Мічуріна невідомі пограбувала чоловіка.
За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, після цього потерпілий зателефонував на лінію «102». Заявник повідомив, що компанія з невідомих осіб напала на нього та силою відібрала гроші.
Під час опрацювання виклику патрульні знайшли схожих за описом осіб. Ними виявились 31-річний та 38-річний місцеві мешканці. Затримані факту заволодіння коштами не заперечували.
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.