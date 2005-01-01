У Кременчуці загубився хлопчик, якого мати привезла до батька, але той не забрав дитину

Сегодня, 11:07 Просмотров: 1 710

На щастя, небайдужі містяни помітили хлопчика і подзвонили правоохоронцям, а ті у свою чергу доправили його додому до мами

Зранку 13 лютого небайдужі містяни допомогли правоохоронцям повернути додому дитину, яка загубилася. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Патрульні отримали виклик про те, що на бульварі Пушкіна громадяни виявили хлопчика, який повідомив їм, що заблукав. Інспектори почали пошуки батьків і дізналися адресу проживання дитини. За вказаною адресою охоронців порядку зустріла мама знайденого хлопчика, яка пояснила, що привезла малого до батька, а той в свою чергу не забрав його.





З нею провели профілактичну бесіду, матір свою вину визнала та пообіцяла надалі не допускати подібних ситуацій.





Поліція закликає батьків не залишати своїх дітей без нагляду, вони можуть заблукати. Тримайте зв’язок зі своїми дітьми та не випускайте їх з поля зору. Бо усі нещасні випадки з ними трапляються тоді, коли поруч немає дорослих. Також поліцейські дякують громадянам, які не залишилися осторонь чужих дітей.