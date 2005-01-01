Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині скажений собака покусав жінку і невдовзі помер

Сегодня, 10:36 Просмотров: 1 084 Комментариев: 1

Господарка не вакцинувала собаку вчасно

На Полтавщині скажений собака покусав жінку і невдовзі помер. Як повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області на своїй сторінці у Facebook, випадок сказу зафіксували у с. Білогуби Семенівського району. Господарка вчасно не вакцинувала свого 4-річного алабая.


Наразі на території продовжуються заходи з недопущення поширення вірусу сказу. Постраждалу жінку направили до лікарні.


В Держпродспоживслужбі нагадують: вакцинація тварин – це найдієвіший на даний момент профілактичний захід, що спрямований на формування імунітету проти інфекційних захворювань. Вакцина наявна в області у достатній кількості та є безкоштовною в державних ветлікарнях. Оплатити необхідно лише допоміжні матеріали. Щеплення треба проводити починаючи з 3-місячного віку тварини раз на рік і щороку повторювати процедуру.


Якщо вас вкусила чи лизнула безпритульна або дика тварина, негайно зверніться до лікаря! Якщо ж ви помітили зміни у поведінці вашого домашнього улюбленця звертайтеся до ветеринарних лікарень вчасно, – йдеться у повідомленні.


З початку 2020 року на території Полтавської області захворіло на сказ та загинуло 3 тварини – 2 собаки та 1 лисиця.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бешенство сказ

Комментарии: 1

224
Slav:
Сегодня, 15:30

и снова новость не понравится защитникам собачек...)))


+4
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