Самогубець, стихія та жовті нарциси: що новенького почитати кременчужанам

Власника великої торговельної компанії Торнтона Лайна знаходять мертвим, з букетом жовтих нарцисів на грудях. У його кишені записка з китайськими ієрогліфами, що означають «Він сам собі цим зобов'язаний». У вбивстві підозрюють Одетту, молоду касирку, з якою незадовго до смерті посварився Торнтон. Але детектив Джек Тарлінг не вірить у винність Одетти. Йому вдається дізнатися, що колись в житті Торнтона був зв'язок з китайською танцівницею. Її сценічний псевдонім – Маленький нарцис…

Людина припливає на безлюдний острів, щоб покінчити з життям. Лунає фатальний постріл з рушниці. Фінал життєвої трагедії? Але виявляється, що це може бути початком химерної та захопливої історії, де переплітаються минуле й майбутнє, любов і боротьба за своє «я», шлях до себе й інших, втеча і повернення. Де тільки Пінга і Понг, зайці з дивного острова посеред лісового озера, здатні врятувати самогубця. Де можна виправити минуле і змінити майбутнє. Як це зробити?