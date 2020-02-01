Самогубець, стихія та жовті нарциси: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Эдгар Уоллес «Тайна желтых нарциссов»
Власника великої торговельної компанії Торнтона Лайна знаходять мертвим, з букетом жовтих нарцисів на грудях. У його кишені записка з китайськими ієрогліфами, що означають «Він сам собі цим зобов'язаний». У вбивстві підозрюють Одетту, молоду касирку, з якою незадовго до смерті посварився Торнтон. Але детектив Джек Тарлінг не вірить у винність Одетти. Йому вдається дізнатися, що колись в житті Торнтона був зв'язок з китайською танцівницею. Її сценічний псевдонім – Маленький нарцис…
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Володимир Лис «Острів Сильвестра»
Людина припливає на безлюдний острів, щоб покінчити з життям. Лунає фатальний постріл з рушниці. Фінал життєвої трагедії? Але виявляється, що це може бути початком химерної та захопливої історії, де переплітаються минуле й майбутнє, любов і боротьба за своє «я», шлях до себе й інших, втеча і повернення. Де тільки Пінга і Понг, зайці з дивного острова посеред лісового озера, здатні врятувати самогубця. Де можна виправити минуле і змінити майбутнє. Як це зробити?
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Георгий Ланской «Право последней ночи»
Після смерті сина Ольга й Олексій майже не спілкувалися. Усе нагадувало про минуле, яке не хотілося згадувати. Чоловік і дружина стали зовсім чужими. Але за волею випадку вони знову опиняються разом: у покинутому будинку, рятуючись від несамовитої лютневої бурі. Сам на сам зі стихією. Сам на сам з несамовитим болем. І кожен боїться зробити крок назустріч. Але ще не пізно. Кожен має право на помилку. І кожен має право її виправити. Тільки от якою ціною?