За ніч у Кременчуці двоє нетверезих водіїв отримали протоколи

Сегодня, 10:33 Просмотров: 752

Один із чоловіків «надув» майже 2 проміле

У ніч на 21 січня у Кременчуці патрульні виявили двох нетверезих водії. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





Близько 23.00 на набережній Лейтенанта Дніпрова екіпаж патрульних помітив автомобіль Ford Escort, водій якого порушив ПДР. Інспектори зупинили легковик і під час спілкування помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. 29-річний чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.









Алкотестер показав результат в 1,99 проміле, що майже в 10 разів перевищує норму.





Ще одного нетверезого водія виявили в центрі Кременчука. Водій ВАЗ-21063 з ознаками наркотичного сп’яніння відмовився від перевірки.









Патрульні склали на водіїв протоколи за ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.