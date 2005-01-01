ДБР почало розслідування щодо кременчуцьких копів, які перевіряли на алкоголь «таксиста-руйнівника» скла

Сегодня, 09:14 Просмотров: 450

Детективи перевірятимуть, чи не перевищили службові повноваження працівники патрульної поліції під час затримання водія

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, що знаходиться у Полтаві, розпочали досудове розслідування щодо можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками патрульної поліції під час затримання водія. Мова йде про інцидент, що трапився у Кременчуці 6 січня.





Нагадаймо, 39-річного чоловіка за кермом іномарки зупинили 6 січня на вулиці Перемоги. Патрульні хотіли перевірити на тверезість водія таксі. Під час розмови з ним чоловік за кермом поводився агресивно та розбив скло власної автівки.





На сайті теруправління ДБР йдеться, що потерпілий не відмовлявся від огляду, проте, на вимогу показати службові посвідчення патрульні не відреагували. Під час конфлікту правоохоронці розбили скло автомобіля та застосували до водія фізичну силу і спецзасоби.





Відкрили кримінальне провадження за ч. 2. ст. 365 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.