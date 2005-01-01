Патрульні Кременчука показали водія, який розбив скло власної автівки під час конфлікту

Сегодня, 18:00 Просмотров: 1 735 Комментариев: 7

Чоловіку не сподобалося, що патрульний поклав руку на опущене автомобільне скло, і втрутився

Патрульна поліція Кременчука опублікувала відео, на якому зафільмували розмову з водієм машини Ford Sierra. За інформацією патрульних, 39-річного чоловіка за кермом іномарки зупинили 6 січня на вулиці Перемоги. Копам стало відомо, що водій може бути нетверезим.





Під час спілкування із патрульними чоловік відмовився пред'являти документи на автівку та посвідчення водія. Водій поводився агресивно. При представленні та пред'явленні службового посвідчення поліцейським, чоловік затис руку інспектора автомобільним склом та намагався вдарити ногою. Надалі ударив монтуванням, чим і пошкодив вікно власного авто. Крім того, неодноразово погрожував патрульним поліцейським.





Під час освідуванні у лікаря в Кременчуцькому наркологічному диспансері поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою. Після цього чоловіка затримали, доставили у відділення поліції та забезпечили державним адвокатом. Інформація про сп'яніння не підтвердилася.





На особу склали адміністративні матеріали за: