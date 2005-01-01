Происшествия

Патрульні Кременчука показали водія, який розбив скло власної автівки під час конфлікту

Сегодня, 18:00 Просмотров: 1 735 Комментариев: 7

Чоловіку не сподобалося, що патрульний поклав руку на опущене автомобільне скло, і втрутився

Патрульна поліція Кременчука опублікувала відео, на якому зафільмували розмову з водієм машини Ford Sierra. За інформацією патрульних, 39-річного чоловіка за кермом іномарки зупинили 6 січня на вулиці Перемоги. Копам стало відомо, що водій може бути нетверезим.


Під час спілкування із патрульними чоловік відмовився пред'являти документи на автівку та посвідчення водія. Водій поводився агресивно. При представленні та пред'явленні службового посвідчення поліцейським, чоловік затис руку інспектора автомобільним склом та намагався вдарити ногою. Надалі ударив монтуванням, чим і пошкодив вікно власного авто. Крім того, неодноразово погрожував патрульним поліцейським.


Під час освідуванні у лікаря в Кременчуцькому наркологічному диспансері поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою. Після цього чоловіка затримали, доставили у відділення поліції та забезпечили державним адвокатом. Інформація про сп'яніння не підтвердилася.


На особу склали адміністративні матеріали за:

  • ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство);
  • ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського);
  • ч.1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб, поліс страхування).
7
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука, Фейсбук
Теги: водитель водій патрульная полиция

Комментарии: 7

337
Bruklin:
Сегодня, 18:10

Читал прошлую статью где была информация потерпевшего, думал действительно его избили, "Беспредел" 

А посмотрев запись с камеры у копов, поменял свое мнение.  


+7
832
hunter:
Сегодня, 18:14

Эх,а самое интересное и не показали,это как водитель покидал свое авто,с пенделями или?И как я понял повод для остановки был -бухой?И что теперь будет делать полиция?Факта алкоголя в крови нет,возмущался и вел себя "зухвало",ну так уж извините так будет действовать любой человек-когда его обвиняют со слов.И почему они 185 статью,на каких законных основаниях?То что им сообщили или ему захотелось потребовать документы?По 126 статье,тоже двуяко,если нет доков то да,а если нет законных оснований для их предоставления -это его право,а ведь их реально то нету.

 

 


+4
337
Bruklin:
Сегодня, 18:25

Цитата: hunter

Эх,а самое интересное и не показали,это как водитель покидал 

 

Пока он мозг полоскал копам, где-то могло быть преступление, или пропустили бухого ... а они с ним панькаются. 

 

Нужно как в штатах, послал, не дал доки, плюнул в сторону копа - обойму разрядили и все. И порядок. А так я вижу на дороге как едет по встречке, его тормозят а он быкует в ответ. 

 


-2
18
Alex88:
Сегодня, 18:40

Цитата: Bruklin

Нужно как в штатах

Нужно... Нужно не останавливать водителей не имея на то законных оснований - тогда и будет как в Штатах.

"Копам стало відомо, що водій може бути нетверезим". Може бути, а може і не бути... Гениальная причина для остановки! 


+7
590
antikola:
Сегодня, 19:12

Цитата: Alex88
. Може бути, а може і не бути... Гениальная причина для остановки! 
нужно устраивать локальные проверки-перекрыли улицу и каждый дует, так несколько раз в месяц.


+8
1 338
ankrem:
Сегодня, 20:20

За інформацією патрульних,

И откуда такая чудная информация ? Еще и не проверенная. Так может за ложный донос наказать ? 

 

А не показали случайно как Аутлендер расквасили на жд переезде в районе кондитерки ?


+2
322
Маэстро:
Сегодня, 21:12

А теперь представьте себе: небайдужий гражданин сообщает в полицию о пьяном теле, управляющим автомобилем. Но полиция "ничего не делает" и через 20 минут этот автомобиль сбивает людей на переходе. Как же так получилось? Факт становится общеизвестным и полиция даёт ответ: автомобиль с предполагаемый нетрезвым водителем был сразу же обнаружен, однако он ехал без нарушений ПДД и оснований для его остановки не было. Вопоос: в какую сторону будут изливать гуано наши комментаторы-сторонники "законных оснований"? 


+5
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