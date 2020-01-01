У Полтаві в парку на чоловіка напали двоє з ножем та відібрали гроші

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Учора, 9 січня, близько 19.00 на 102 подзвонив чоловік та повідомив про напад на себе. За інформацією патрульної поліції Полтавської області, двоє невідомих у Полтаві у Павленківському парку погрожували потерпілому ножем та забрали гроші.





Усі вільні екіпажі патрульних одразу розпочали пошуки ймовірних злочинців. Невдовзі на вулиці Соборності інспектори помітили двох осіб, які підпадали під орієнтування.





Під час перевірки у одного з чоловіків охоронці порядку виявили ніж. Далі розбиратимуться із ситуацією слідчі.