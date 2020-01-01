Происшествия

У Кременчуці вантажівка пробила бак об сходи і залила дорогу пальним

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 242 Комментариев: 8

 

На водія транспортного засобу патрульна поліція склала адміністративний протокол

Вчора, 9 січня, у Кременчуці на вулиці Першотравневій вантажівка MAN під час руху тротуаром зачепилася баком об сходи, пробила його та залила дорогу дизельним пальним. Світлини цього інциденту з'явилися у спільноті H.Kremenchug.


Згодом патрульна поліція надала інформацію про те, що на 27-річного водія вантажівки, що заплямувала дорогу, склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху (за ст. 139 КупАП). За версією правоохоронців, транспортний засіб мав технічні несправності - негерметичну паливну систему. Внаслідок чого й сталося витікання палива та забруднення проїжджої частини.


У поліції зазначають, що пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху тягне за собою накладання штрафу на громадян у розмірі 340 грн або притягнення їх до громадських робіт на строк від тридцяти до сорока годин.


 

У результаті калюжу з дизельного пального на Першотравневій засипали піском.

0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука, H.Kremenchug
Теги: грузовик дизельное топливо полиция протокол

Комментарии: 8

4 001
почемучка:
Сегодня, 13:11

Покажіть мені де 

пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху

???

В чом смисл протоколу?

Сходинка відноситься до вищевказаного переліку???

Хлопцю головняк за паливо, бак, тат тут ще гємор з судом


-4
744
shoni1970:
Сегодня, 13:16

А что он вообще делал на тротуаре? Если товар в магазин привез - так там есть карман на дороге. Или носить на три метра дальше - облом? У нас уже в туалет ездят на машине.


+14
273
Andron777:
Сегодня, 13:22

Цитата: почемучка
В чом смисл протоколу? Сходинка відноситься до вищевказаного переліку??? Хлопцю головняк за паливо, бак, тат тут ще гємор з судом
Смисл протоколу в тому, що дорогу залив солярою. Невже так важко зрозуміти?smirk


+11
478
romix:
Сегодня, 13:25

За катание по тротуару надо было составлять.

Где вы столько оленей понабирали?


+6
2 257
Dmitriys:
Сегодня, 13:47

Какие тротуары? Что Вы несёте??? Где ему нужно было остановится что разгрузится??? Привыкли на легковой сунутся где прийдётся или вообще пешеходы которым натыкали пешеходных по всему городу потом катают на капоте. Вы хотите чтоб у вас магазины под боком и чтоб товар по воздуху летал в магазин. У нас много тупых людей когда такие вот машины едут назад им нужно перед ней пройти типа я пешеход и пусть весь мир подождёт.


-1
744
shoni1970:
Сегодня, 14:18

Цитата: Dmitriys

Какие тротуары? Что Вы несёте??? Где ему нужно было остановится что разгрузится??? Привыкли на легковой сунутся где прийдётся или вообще пешеходы которым натыкали пешеходных по всему городу потом катают на капоте. Вы хотите чтоб у вас магазины под боком и чтоб товар по воздуху летал в магазин. У нас много тупых людей когда такие вот машины едут назад им нужно перед ней пройти типа я пешеход и пусть весь мир подождёт.

Посмотрите на второй фотографии, там от машины до дорожного кармана около двух метров, и место свободное есть, но надо запереться на тротуар, чтобы не сделать лишних три шага.


+4
4 001
почемучка:
Сегодня, 14:21

Цитата: Andron777

Цитата: почемучка
В чом смисл протоколу? Сходинка відноситься до вищевказаного переліку??? Хлопцю головняк за паливо, бак, тат тут ще гємор з судом
Смисл протоколу в тому, що дорогу залив солярою. Невже так важко зрозуміти?smirk

Залив дизелькою, згоден, але в результаті цього щось пошкодив??? Це вже інший протокол, за забруднення, як то за недопалок


0
478
romix:
Сегодня, 16:03

Цитата: Dmitriys
Какие тротуары? Что Вы несёте??? Где ему нужно было остановится что разгрузится??? 

На твоей левой ноге. И пусть весь мир подождет


-1
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