У Кременчуці вантажівка пробила бак об сходи і залила дорогу пальним

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 242 Комментариев: 8

Вчора, 9 січня, у Кременчуці на вулиці Першотравневій вантажівка MAN під час руху тротуаром зачепилася баком об сходи, пробила його та залила дорогу дизельним пальним. Світлини цього інциденту з'явилися у спільноті H.Kremenchug.





Згодом патрульна поліція надала інформацію про те, що на 27-річного водія вантажівки, що заплямувала дорогу, склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху (за ст. 139 КупАП). За версією правоохоронців, транспортний засіб мав технічні несправності - негерметичну паливну систему. Внаслідок чого й сталося витікання палива та забруднення проїжджої частини.





У поліції зазначають, що пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху тягне за собою накладання штрафу на громадян у розмірі 340 грн або притягнення їх до громадських робіт на строк від тридцяти до сорока годин.





У результаті калюжу з дизельного пального на Першотравневій засипали піском.