Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині на згарищі знайшли мертву людину

Сегодня, 09:19 Просмотров: 466

Пожежа сталася в приватному будинку в Гадяцькому районі

 

Вранці 22 грудня сталася пожежа в житловому будинку в селі Сергіївка Гадяцького району. Про це стало відомо з оперативного зведення ГУ ДСНС у Полтавській області.


Вогонь знищив меблі, домашні речі, 0,5 квадратних метрів підлоги, закопчено облицювання стін та стелі. На місці пожежі виявлено тіло людини, яке направили в Гадяцьке відділення бюро судово-медичної експертизи.


За інформацією ДСНС, на згарищі виявили тіло жінки. Відповідно до даних начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, знайшли тіло чоловіка.


Будинок врятували від згорання. Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Пожежа труп
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