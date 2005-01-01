На Полтавщині на згарищі знайшли мертву людину

Сегодня, 09:19 Просмотров: 466

Пожежа сталася в приватному будинку в Гадяцькому районі

Вранці 22 грудня сталася пожежа в житловому будинку в селі Сергіївка Гадяцького району. Про це стало відомо з оперативного зведення ГУ ДСНС у Полтавській області.





Вогонь знищив меблі, домашні речі, 0,5 квадратних метрів підлоги, закопчено облицювання стін та стелі. На місці пожежі виявлено тіло людини, яке направили в Гадяцьке відділення бюро судово-медичної експертизи.





За інформацією ДСНС, на згарищі виявили тіло жінки. Відповідно до даних начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, знайшли тіло чоловіка.





Будинок врятували від згорання. Причина пожежі встановлюється.