На Полтавщині на згарищі знайшли мертву людину

Пожежа сталася в приватному будинку в Гадяцькому районі
Вранці 22 грудня сталася пожежа в житловому будинку в селі Сергіївка Гадяцького району. Про це стало відомо з оперативного зведення ГУ ДСНС у Полтавській області.
Вогонь знищив меблі, домашні речі, 0,5 квадратних метрів підлоги, закопчено облицювання стін та стелі. На місці пожежі виявлено тіло людини, яке направили в Гадяцьке відділення бюро судово-медичної експертизи.
За інформацією ДСНС, на згарищі виявили тіло жінки. Відповідно до даних начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, знайшли тіло чоловіка.
Будинок врятували від згорання. Причина пожежі встановлюється.