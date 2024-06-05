Шукала підробіток, а натрапила на наркобізнес: історія кременчужанки, якій на ОLХ запропонували роботу наркозакладниці

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 383

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася читачка Надія (ім’я змінене). Вона розповіла, що шукала на OLX невеликий підробіток на неповний день. Замість посади сортувальниці на складі одягу, як зазначалося у вакансії, їй запропонували розповсюджувати наркозакладки у місті. Що про це говорять правоохоронці та як не потрапити на такий гачок і не стати учасником незаконної діяльності — читайте у нашому матеріалі

Надія — молода мама, яка майже увесь вільний час проводить зі своєю дитиною. Проте на літо вирішила знайти невеликий підробіток, хоча б на кілька годин на день. Почала свої пошуки із вакансій на сайті OLX Робота. Одна з них виявилася доволі непоганою — сортувальник на склад одягу у Кременчуці.

Зарплату пропонували 24-25 тисяч на місяць плюс премії за стаж, та головне, що зацікавило нашу читачку — вільний графік роботи. Зміни від 2-х годин на день у будь-який зручний час, працювати можна від 2-х днів на тиждень. Запрошували усіх охочих віком від 16 років — людей з інвалідністю, пенсіонерів, студентів, ветеранів війни.

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Надію вакансія зацікавила, тож вона вирішила відгукнутися — надіслала резюме та залишила контактні дані. Приблизно через пів години їй прийшла відповідь від менеджера. Жінку відібрали як кандидатку на вакансію та надіслали посилання на телеграм, де вже інший менеджер мав би детальніше ознайомити її з особливостями роботи.

І вже у телеграм-каналі менеджер детально розповів Надії, у чому ж полягатиме робота. З'ясувалося, вона мала б забирати уже розфасовані наркотики та розповсюджувати їх у місті шляхом закладок. Подальший діалог жінка з «потенційним працедавцем» не продовжувала, натомість поділилася із редакцією скріншотами цих переписок.

Що говорять у поліції

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко говорить, що майже усі наркозакладники, яких вони затримують, знайшли цю роботу через анонімні телеграм-канали.

Переважно це неповнолітні, які прагнуть швидкого та легкого заробітку. «Роботодавці» знаходяться в інших містах і за допомогою інтернет-майданчиків вербують собі розповсюджувачів закладок. Наркотики їм зазвичай надсилають поштою.

За словами пресофіцерки, у кожному такому випадку слідчі проводять роботу та намагаються з’ясувати, хто стоїть за цими телеграм-каналами.

Також ми запитали в Анни Васенко, чи звертаються до них громадяни, коли натрапляють на оголошення з подібною роботою.

Дуже рідко, буквально одиниці. Річ у тому, що у цих же наркоторговців залишаються контакти громадян, які з ними зв’язувалися. Тому люди й бояться, що їх можуть переслідувати.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» також звернулися за коментарем і до представників кіберполіції області. Правоохоронці зізналися — таких повідомлень щодо оголошень про роботу наркозакладниками у них іще не було. Проте усі можливі способи шахрайства чи незаконної роботи вони щоденно моніторять на усіх інтернет-майданчиках.

Щодо подібних ситуацій, співробітники кіберполіції радять залишити електронне звернення на сайті, яке правоохоронці упродовж 24 годин розглянуть та, у разі виявлення складу злочину, відреагують на нього.

Як не потрапити на гачок до шахраїв або не стати випадковим учасником схеми наркобізнесу?

На сайті ОLX є стаття про те, як уникнути шахрайських схем при пошуку роботи.

По-перше, варто завжди перевіряти компанію, куди збираєтеся влаштовуватися на роботу. Майже кожна компанія має сайт чи соцмережі. Також інформацію про майбутнього працедавця можна знайти на офіційних держресурсах, наприклад, як YouControl. Якщо ж компанія фіктивна й існує загроза потрапити на шахраїв, то є шанс, що в мережі може знайтись інформація про це. Наприклад, є цілі платформи, форуми та групи, де люди діляться таким досвідом. Тож елементарно загугливши дані про роботодавця можна довідатись, чи не криються за ним шахраї.

Про текстильний склад одягу «ООО ВДРЛОНГЛОР», який вказаний в оголошенні на OLX, в інтернеті немає жодної інформації.

Крім цього, співробітники OLХу радять комунікувати з роботодавцем тільки в офіційному чаті платформи та не «переводити» спілкування в інші месенджери. Алгоритми OLX можуть заблокувати підозрілі посилання, які може надсилати псевдороботодавець. Також на платформі під кожним оголошенням є можливість залишити на нього скаргу, якщо вам здається, що ця пропозиція може бути частиною шахрайської схеми.

Ще важливо спробувати скомунікувати із потенційним роботодавцем особисто — при зустрічі офлайн чи онлайн або ж телефоном.

Ці поради допоможуть вам уникнути потрапляння на шахрайські схеми. Якщо ж вам пропонують незаконну роботу, у таких випадках варто повідомляти до правоохоронних органів.

Те ж саме радять громадянам і співробітники кіберполіції: