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Опитування ТЪ: чи обмежують кременчужани себе у купівлі одягу, їжі та інших речей

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 714

За результатами опитування, більшість кременчужан обмежують себе майже у всьому. Відповіді містян читайте у статті

Нещодавно в Україні підвищився тариф на електроенергію. Також постійно підвищуються ціни на різноманітні товари та послуги. А заробітні плати традиційно не встигають зростати за цінами. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями Кременчука та дізнався у містян чи обмежують вони себе у купівлі одягу, їжі та інших речей.

За результатами опитування, більшість кременчужан обмежують себе майже у всьому. Відповіді містян читайте нижче. 

– Поки війна продовжується, то трохи обмежую, треба хлопцям, які на передку допомагати. Якісь речі менше купляю, – кременчужанин Костянтин.
– Так, звичайно. Економлю більше на тому, що пов'язано з розвагами, краще задонатити. Менше купую косметичні засоби, в якійсь мірі менше їжу купую. Можна сказати, пропорційно економлю в усьому. Немає чіткого, що тут обмежую, а тут купляю. Оскільки, по-перше, зараз війна, і потрібно донатити та допомагати, по-друге, тарифи підвищуються, ціни ростуть, а зарплати не рівні нашим цінам зараз, – кременчужанка Тетяна.

 

– Себе не обмежую ні в чому, не бачу в цьому сенсу, – кременчужанин Богдан.
– Звісно, ми всі себе у чомусь обмежуємо. Оскільки, зараз час такий, якщо витрачати на усе підряд, то не зрозуміло, що буде завтра, – кременчужанка Вікторія.

 

– Так. Через те, що ціни підвищуються, зарплати – ні. У всьому себе обмежуємо. Менше їжі купуємо, трохи інше харчування стало, менше дитині вітамінів можемо купити, – кременчужанка Юлія.
– Ні не обмежую. Тому що один раз живемо і час показав, що жити треба тут і зараз. Тому керуюся цим, жити потрібно кожен день, кожну хвилину і кожну секунду. Тому якщо хочеться і є змога – беремо, а якщо немає змоги, то чекаємо коли з'явиться і беремо тоді, – кременчужанка Анастасія.
– Так, звичайно обмежую. Тому що зараз зменшився дохід у нашій сім'ї. Обмежуємо себе у смаколиках, менше м'яса купуємо, – кременчужанка Віта.

 

– Інколи обмежую, тому що у зв'язку із війною трохи зменшився розмір заробітньої плати. Наприклад обмежую себе у якихось дорогих речах, одязі та дорогих і якісних продуктах, – кременчужанка Анна. 
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Автор: Дарія Згура
Теги: опитування ціни обмеження гроші Кременчук
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