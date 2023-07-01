У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відремонтують сходову клітину

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», що на вулиці Лікаря Парнети, 2, відремонтують сходову клітину. Про це стало відомо з рішення виконкому Кременчуцької міської ради, яке затвердили депутати на пленарному засіданні 30 червня.
На ремонт сходової клітини зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, на зарплати працівникам лікарні «Кременчуцька» виділили гроші зі стабілізаційного фонду.
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