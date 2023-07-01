Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відремонтують сходову клітину

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 94

 

На це виділили 250 000 гривень

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», що на вулиці Лікаря Парнети, 2, відремонтують сходову клітину. Про це стало відомо з рішення виконкому Кременчуцької міської ради, яке затвердили депутати на пленарному засіданні 30 червня.

На ремонт сходової клітини зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили 250 тисяч гривень.

Нагадаємо, на зарплати працівникам лікарні «Кременчуцька» виділили гроші зі стабілізаційного фонду.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх