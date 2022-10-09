У Кременчуці спрацювало ППО: фіксують безпілотники

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 2 897

Сили ППО заявили про безпілотники в нашому регіоні

Близько 12.25 у Кременчуці було чутно гучний звук. Начальник військової адміністрації Дмитро Лунін та міський голова Віталій Малецький повідомили, що звуки пов'язані з роботою ППО.

У Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях, - написав Лунін.

Трохи згодом Малецький написав у своєму телеграм-каналі, що оголошена тривога була пов’язана з об’єктами, схожими на безпілотники!

Він також акцентував, що сили ППО ще фіксують безпілотники у нашому регіоні.

Під час повітряних тривог залишайтесь в укриттях!