У Кременчуці спрацювало ППО: фіксують безпілотники

Близько 12.25 у Кременчуці було чутно гучний звук. Начальник військової адміністрації Дмитро Лунін та міський голова Віталій Малецький повідомили, що звуки пов'язані з роботою ППО.
У Кременчуцькому районі спрацювала ППО. Зберігаємо спокій і залишаємося в укриттях, - написав Лунін.
Трохи згодом Малецький написав у своєму телеграм-каналі, що оголошена тривога була пов’язана з об’єктами, схожими на безпілотники!
Він також акцентував, що сили ППО ще фіксують безпілотники у нашому регіоні.
Під час повітряних тривог залишайтесь в укриттях!
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер