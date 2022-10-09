Історичний матч для ХК «Кременчука»: перша дічвина-арбітр та два шатаути непробивного Кучера

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 209

7 жовтня хокейний клуб «Кременчук» переконливо здобув свою другу перемогу за два дні: команда під керівництвом Олександра Савицького «всуху» переграла «Київ», закинувши шість шайб у різних ситуаціях: тричі у більшості, у меншості та рівних складах.

ХК «Київ» – «Кременчук» – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Сенік (Лялька, Кривошапкін), 0:14. 0:2 – Варава (Лялька, Сенік, більш.), 13.50. 0:3 – Середницький (Б.Андрющенко, Брага, більш.), 23:06. 0:4 – Федоров (Б.Андрющенко, Варава), 23:06. 0:5 – Єфімочкин (Брага, Абдулаєв, більш.), 34:44. 0:6 – Максименко (Геворкян, Варава, менш.), 42:39.

Цікаво, що вперше в історії чемпіонатів України, хокейний матч судила дівчина-арбітр. Криворіжанка Ангеліна Майфельд увійшла до історії вітчизняного хокею як перша дівчина-суддя у чемпіонатах України серед чоловічих команд вищої ліги! Дебют Ангеліни у якості лайнсмена пройшов впевнено та на високому рівні!

18-річна Ангеліна Майфельд – перша в історії українських чемпіонатів представниця прекрасної статі, яка судить матч чоловічого чемпіонату України з хокею в елітному дивізіоні!

У ці хвилини Ангеліна в бригаді з Олексієм Рябіковим та Владиславом Мельничуком, а також іншим лайнсменом Артемом Береговенком у статусі лінійної працює на грі між «Києвом» та «Кременчуком» у столичному Палаці спорту.

Ангеліна Майфельд Ангеліна Майфельд народилася в Кривому Розі на Січеславщині і хокейні ази отримала в місцевого тренера Євгена Філіпченка. Поряд із навчанням найшвидшій грі в світі наставник прищеплював дівчині суддівські навички.

Торік Ангеліна перебралася до Києва і почала виступати в лавах однієї з найсильніших жіночих команд нашої держави – «Україночки». Також Майфельд є гравцем національної збірної України. Паралельно з допомогою провідних арбітрів вона розвивала вміння судити. І демонструвала, що має до суддівства бажання та хист. Ангеліна повноцінно пройшла тренувальні збори для рефері, які проводила ФХУ, отримавши за їх підсумками оцінки «добре» і «відмінно». Не дивно, що в попередньому сезоні Суддівський комітет Федерації регулярно довіряв Майфельд суддівство поєдинків дитячо-юнацького чемпіонату України. Також вона працювала на трьох матчах Молодіжної хокейної ліги, за участю хлопців, не старших 20 років. І отримувала від інспекторів за свою роботу високі оцінки. Завдяки своїй наполегливості місяць тому Майфельд удостоїлася честі бути першою українською дівчиною-суддею, якій Міжнародна федерація хокею за поданням ФХУ присвоїла міжнародну категорію.

«Кременчук» почав з настроєм, ніби й не закінчувався попередній виграшний матч проти «Сокола» саме тут у стінах Палацу спорту – жваво, агресивно, наполегливо та з почуттям власної переваги!

Перша атака гостей обернулася взяттям воріт, коли Ілля Сеник майстерно підставив ключку під передачу партнера - так відбувся найшвидший гол сезону-2022/23!

Повівши в рахунку, колектив Олександра Савицького і не думав відпускати віжки, збільшуючи свою перевагу в кожному періоді. Зрештою «помаранчево-чорні» здобули розгромну перемогу, а голкіпер переможців 25-річний Кирило Кучер на куражі другий матч поспіль залишив свої ворота в недоторканності!



Нагадаємо, що у першій грі чемпіонату кременчуцька команда перемогла чинного чемпіона України - київський Сокіл. Наступні ігри Кременчук прийме вдома. 11 жовтня о 18.00 та 12 жовтня об 11.00 зіграє з Харківськими Берсерками.