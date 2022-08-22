У Кременчуці горіла градирня на ТЕЦ: пожежа з воєнним станом не пов'язана

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22 серпня, близько 9.30, у Кременчуці сталася пожежа в районі північного промвузла. Фото у редакцію прислав читач Павло.

Інформацію про пожежу Телеграфу підтвердив начальник районного управління ДСНС Сергій Геращенко.

Інформації про прильоти чи тривоги у місті не було.

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Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, під час розбирання завалів на ТЕЦ загорілись залишки мастила та будівельного сміття.

На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС.

Даних про постраждалих немає.

Причини пожежі встановлюються.





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Під час термінового брифінгу начальника Кременчуцької РВА та начальника райуправління ДСНС Сергія Геращенка з'ясувалося, що причиною пожежі стало загоряння на градирні (система охолодження). Горіли пластикові та інші елементи.

Про пожежу стало відомо о 9.30, о 10.30 її локалізували, об 11.00 - загасили. Ліквідовували НС 41 рятувальник.

Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини встановлюються.

У РВА та ДСНС наголосили, що пожежа не пов'язана з воєнним станом.