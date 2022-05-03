Сьогодні на Полтавщині 9-річна дівчинка наклала на себе руки

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 1 952

У який спосіб дитина скоїла суїцид, не повідомляють

3-го травня близько 12.50 до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції зателефонували медики Кобеляцької місцевої лікарні та розповіли, що до них звернулась жителька села Вітрова Балка, у якої загинула 9-річна донька.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, експертна служба та ювенальна поліція. За попередньою інформацією, дівчинка 2012 року народження наклала на себе руки. У який спосіб дитина скоїла суїцид, не повідомляють.

За даним фактом слідчий, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини даної трагедії з'ясовує поліція.