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Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

Сьогодні на Полтавщині 9-річна дівчинка наклала на себе руки

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 1 952

 

У який спосіб дитина скоїла суїцид, не повідомляють

3-го травня близько 12.50 до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції зателефонували медики Кобеляцької місцевої лікарні та розповіли, що до них звернулась жителька села Вітрова Балка, у якої загинула 9-річна донька.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, експертна служба та ювенальна поліція. За попередньою інформацією, дівчинка 2012 року народження наклала на себе руки. У який спосіб дитина скоїла суїцид, не повідомляють.

За даним фактом слідчий, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини даної трагедії з'ясовує поліція.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: zakarpatpost.net

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Теги: самогубство дитина дівчинка
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