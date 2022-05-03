У Піщаному водій здавав назад і на смерть збив пішохода

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67-річний пішохід помер на місці до прибуття «швидкої»

3-го травня близько 9.40 у селі Піщане Кременчуцького району 54-річний водій на Nissan наїхав на пішохода поблизу магазину. За попередньою інформацією Кременчуцького райуправління поліції, авто їхало заднім ходом з паркувального майданчика.

67-річний пішохід помер на місці події до прибуття «швидкої». Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.