«Мелким предпринимателям будет проще закрыться»: как повышение стоимости газа отразится на бизнесе

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 653

Цены на газ для бизнеса «стартанули». Если тарифы для населения остались на уровне прошлого года, то предприниматели прочувствовали все прелести «космических» цен на газ. Они коснутся не только стоимости продуктов, но и всего спектра услуг. Аренда офисов «ушла» вверх, а на улицах все чаще встречаются вывески-объявления об аренде помещений. Мы пообщались с мелкими и средними предпринимателями. С рестораторами и тренерами по фитнесу. С парикмахерами и владельцами магазинов, чтобы узнать, как новые платежки скажутся на их бизнесе. Стоит ли ждать повышения цен на услуги и на сколько, придется ли сокращать персонал или вообще закрывать бизнес?

Ресторатор: «Мы не можем поднять цены: будем неконкуретноспособны»

- Тарифы, конечно, космос: как на свет, так и на газ, - делится с нами руководитель сети ресторанов. - Электроэнергия для предприятия - 6,82 грн за киловатт, газ - 54, 72 грн, а в январе будет более 60 грн. Растет закупочная стоимость продуктов: цены меняются каждый день. Из-за поднятия тарифов растёт всё, себестоимость любого продукта: яйца, сахар, молОчка. А мы поднять цены в меню не можем: будем просто неконкурентоспособны. В прошлом году коммунальные платежи обходились 60-70 тыс грн. Сейчас будет 140-150 тыс грн. Где их взять ? Мы на грани остановки. Отдавать приходится из своего кармана: при таких тарифах скоро будет неинтересно работать. Ты просто работаешь на коммуналку. Плюс сам газ плохого качества: мы это видим по нагреву воды. Времени на нагрев уходит много, а счётчик всё это время мотает. В этот раз перетерпим: отопительный сезон закончится через 2 месяца. А летом уже будем думать по поводу альтернативных источников, отказываться от газового отопления. Рассматриваем разные варианты.

- Придется «прикручивать» отопление в залах ресторанов?

- Нет, на гостях ситуация с газом не должна отражаться. Так мы просто потеряем клиентов. У нас нет другого варианта, как оплачивать сейчас из своего кармана. И так дают о себе знать новости о возможности российского вторжения: люди экономят, потому что не уверены в завтрашнем дне. А первое, на чём экономят - развлечения. И это отражается на посещаемости и нашем бизнесе.

- Будет ли повышение цен?

- Пока будем оптимизировать работу, пересматривать меню. Отказываться от блюд, в которые входят дорогостоящие продукты. У нас уже была ситуация с вырезкой: ее стали отправлять на экспорт и стоимость составила 750 грн за кило. Перешли на стейки. Но в будущем цены все равно придётся повышать: нет других вариантов, потому что закупочная стоимость растет и растут, налоги, зарплаты, коммуналку нужно платить. Не будешь же работать бесплатно.

- Оптимизация коснется сокращения числа работников?

- Возможно. Чтобы сократить расходы, ты или закрываешься, или идёшь на сокращения. Уже приходится половину работы выполнять самому.

В городе все больше помещений в аренду. Это пока не связывают с повышением стоимости отопления для бизнеса: последствия будут видны позже

Владелец магазина косметики: «Я не вижу смысла в такой торговле»

- У нас с мужем свой магазин площадью около 50 метров по продаже косметики, - делится с нами кременчужанка Светлана. - 28 лет наш бизнес был очень успешным. И тут всё сразу навалилось: и отопление, и введение кассовых аппаратов, и карантин. Скоро придёт счёт - ожидаем, что коммуналка будет около 5 тысяч гривень. Это, конечно, несоизмеримо с нашими доходами. У меня самая дорогая помада в магазине 330 гривень. Я на ней заработаю не более 50 грн. А сколько я могу их продать за месяц? А те помады, что по 50-70 гривень, приносят вообще копейки! Даже не вижу смысла в такой торговле. Сейчас идёшь в магазин за продуктами - ничего не купил, а 800 грн нет. В своем магазине мы уже давно отказались от продавцов: работаем вдвоём с мужем. Потому что уже 2 года нет денег на зарплаты сотрудникам. Налоговые штрафы в 50 000 и выше просто несоизмеримы с нашими доходами. Возможно, это актуально для дорогостоящих салонов Киева, но не для нас. Мы на своих товарах зарабатываем копейки по сравнению с тем, что вкладываем. Покупателей тоже немного. Ведь все мы в городе взаимосвязаны и у нас покупают в магазине точно такие же люди, как и мы, у которых сейчас нет торговли и выручки. Сказывается и ситуация с кассовыми аппаратами. Нам скоро с мужем под 60, с компьютером вообще не умеем работать. А надо ежедневно передавать данные в налоговую. Неправильно поставил запятую или ошибся цифрой, получи штраф. Как подвергать свой бизнес такой опасности?

Скорее всего, помещение магазина или продадим, или сдадим в аренду. Я не знаю, чем сейчас нужно торговать, чтобы оплачивать коммунальные, аренду, зарплаты, налоги и оставалась еще прибыль. Мы реально последний год зарабатываем только на продукты питания. Из-за локдауна вообще закрывались три раза в прошлом году, хотя платили налоги. И мы не попадаем ни под какую группу компенсации. Пока ждём 25 числа, вроде будет митинг в Киеве. Может, отсрочат введение штрафов по кассовым аппаратам. Посмотрим.

Руководитель агентства недвижимости: «Последствия мы увидим позже»

- В последнее время по городу стало встречаться все больше офисов, сдающихся в аренду. Это связано с повышением стоимости газа?

- Я бы не связывал появление офисов с вывеской аренда с повышением стоимости газа, - говорит Вадим Фисенко, руководитель Центре недвижимости Гарант. - По сути, стоимость отопления значительно выросла только в январе. Ещё не прошло достаточно времени, чтобы говорить о последствиях подорожания коммунальных услуг. Некоторые офисы сдаются в аренду уже полгода и их никто не занимает. Обычно это связано с тем, что собственник и арендосъемщик не могут договориться о цене. Ведь в среднем рыночная ставка аренды немного снизилась еще ранее, из-за карантина. Но некоторые собственники не хотят дальше идти на уступки. Конечно, цены на отопление сейчас высоки, и предприниматели хватаются за голову и не знают, как всё это оплачивать. Но пока что офисы не пустеют именно по этой причине. Возможно, последствия мы увидим позже. Больше всего сейчас востребованы небольшие офисные помещения из-за сравнительно невысоких коммунальных платежей. Но и что касается больших площадей, все равно найдутся компании, которые возьмут их в аренду. Например, сетевые компании или секонд-хенды: они мало обращают внимание на стоимость коммунальных платежей, но им нужны площади. В целом, все идёт к тому, что многим мелким предпринимателям просто будет проще закрыться: крупный бизнес будет развиваться, а мелкий уходить.

Владелец магазина одежды: «Аренду в торговом центре мы не потянем»

- Торговые центры поднимают стоимость аренды, - делится с нами владелец нескольких магазинов, часть из которых находится в торговых центрах Кременчуга. - В бывшем «Амсторе» аренда увеличится в два раза. Стоимость квадратного метра зависит от многих параметров, в частности, от этажа, расположения. Нам планируют повысить цену до 500 - 600 гривень за квадратный метр. Мы не понимаем, как можно заплатить эти деньги. Столько платить могут только сетевые магазины. Потому что если магазин в Кременчуге сработает в ноль, в других городах у сети будет прибыль.

А местный предприниматель просто «вылетает в трубу». У нас несколько магазинов: арендуем площадь в торговых центрах, но есть и один магазин в собственном помещении. Наверное, один из магазинов в торговом центре закроем, если нам не пойдут навстречу в плане аренды. Или просто переедем в собственное помещение, хотя у него не очень выгодное месторасположение. Но торговый центр мы не тянем. В январе выручки не хватило даже для покрытия аренды, не говоря о зарплатах, о закупке нового товара.

Удивляют и коммунальные начисления. У нас есть помещение, по которому мы подавали данные в газопоставляющую компанию. С апреля нам по нему газ не начисляли: говорили какой-то сбой в программе. Тогда стоимость газа была 12 гривень. А сейчас выставили счет за весь период, при этом посчитав весь газ по 40 гривень. Объяснили тем, что мы не подавали данные… Вместо того, чтобы поддержать предпринимателей, государство, наоборот, убивает бизнес. Такое впечатление, что это делается специально. Наша власть поддерживает олигархов. А малый бизнес им мешает…

«Я не знаю, как мы будем справляться»

- Электричество выросло в полтора раза, тепло - в два раза, - говорит руководитель сети магазинов потребительских товаров. - Дальше могу говорить только матом. Повышение цен уже есть и всё это отразится на конечном потребителе.

- В ноябре по отоплению получили счёт более 2 тысяч, в декабре - 3300, дальше ждём роста цен, - говорит предприниматель, который занимается производством мебели. - Владельцы помещения, которые сдают его нам в аренду, уменьшили стоимость аренды на сумму переплаты с учетом увеличения стоимости отопления. Они пошли нам навстречу. Но это вопрос не только отопления. Газ отражается на стоимости всех материалов. Цены на все комплектующие материалы растут каждый месяц, каждую неделю постоянно. И конечно, все это скажется на конечной стоимости продукции. Но поднять значительно цены мы не можем. Конкуренция в нашей сфере довольно высокая, а клиентов немного. И платежеспособность клиента очень низкая.

- Ситуация сложная, - поделилась с нами тренер по фитнесу Елена. - В конце месяца нам повысили стоимость аренды. Я не знаю, как мы будем справляться. Январь дорабатываем по старым ценам. В феврале будем смотреть. Карантин сказался и на посещаемости наших занимающихся. Скорее всего, будем вынуждены поднять стоимость абонемента.

- С февраля почти всем мастерам поднимаю стоимость аренды рабочего места. Все зависит от владельца салона. В среднем на 10-20%. Конечно, повлечет повышение стоимости услуг, но конкретно пока не могу сказать, - говорит парикмахер Ирина.