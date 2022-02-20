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Чорнобильську зону закрили для туристів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 404

 

В повідомленні йдеться, що так вчинили «з технічних причин»

З 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений строк. Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй Facebook-сторінці 18 лютого. За його словами, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.

В дописі йдеться:

Офіційна причина озвучується як «технічні причини». Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю.

Державне агентство України з управління Зоною відчуження підтвердило обмеження на відвідування Чорнобильської зони, уточнивши термін – із 20 лютого до 20 березня 2022 року.

Там ухвалення цього рішення пояснюють особливим режимом перевезення відпрацьованого ядерного палива та проведенням профілактичних заходів із реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру в рамках реалізації проєкту «Модернізація системи дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу навколишнього середовища (радіаційної) на комплексі «вектор» і ПЗРВ «Буряківка».

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Lenta.ua
Теги: Чорнобиль туризм
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