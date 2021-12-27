У Кіндрівці загубився 10-річний хлопчик з аутизмом: знайшли у Власівці (доповнено)

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 2 271

Поблизу села Кіндрівки (ближче до Власівки) під час прогулянки з рідними у лісі загубився 10-річний хлопчик Петро Богодист з аутизмом. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Якщо хтось знає будь-яку інформацію щодо його місцезнаходження, повідомте її за телефоном 102. Або якщо хочете допомогти, можете приєднатися до пошуків хлопчика. Дитину треба знайти якнайшвидше, адже на вулиці холодно.

Додано:

Хлопчик одягнений в чорний одяг, зріст близько 120 см. Він не розмовляє, може злякатися людей і втекти.

Його бачили поблизу траси та дачного кооперативу «Колосок». Тож поліція звертається до водіїв, які рухаються у бік Власівки. Якщо ви помітили хлопчика чи взялися підвезти його, зверніться до поліції.

Додано:

Близько 19.00 малого знайшли у Власівці, де він постукав у двір до місцевих мешканців. Його побачила жінка з приватного будинку, разом з чоловіком вони прихистили хлопчика. Зараз дитину передали батькам, із нею все добре.

Поліція дякує небайдужим, які долучилися до пошуків.