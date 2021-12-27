1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кіндрівці загубився 10-річний хлопчик з аутизмом: знайшли у Власівці (доповнено)

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 2 271

 

Дитину прихистила жінка

Поблизу села Кіндрівки (ближче до Власівки) під час прогулянки з рідними у лісі загубився 10-річний хлопчик Петро Богодист з аутизмом. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Якщо хтось знає будь-яку інформацію щодо його місцезнаходження, повідомте її за телефоном 102. Або якщо хочете допомогти, можете приєднатися до пошуків хлопчика. Дитину треба знайти якнайшвидше, адже на вулиці холодно.

Додано:

Хлопчик одягнений в чорний одяг, зріст близько 120 см. Він не розмовляє, може злякатися людей і втекти.

Його бачили поблизу траси та дачного кооперативу «Колосок». Тож поліція звертається до водіїв, які рухаються у бік Власівки. Якщо ви помітили хлопчика чи взялися підвезти його, зверніться до поліції.

Додано:

Близько 19.00 малого знайшли у Власівці, де він постукав у двір до місцевих мешканців. Його побачила жінка з приватного будинку, разом з чоловіком вони прихистили хлопчика. Зараз дитину передали батькам, із нею все добре.

Поліція дякує небайдужим, які долучилися до пошуків.

5
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: потерялся ребенок загубилася дитина Власівка розшук розыск
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх