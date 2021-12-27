Померло четверо кременчужан з коронавірусом, двоє з них були вакцинованими

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27 грудня в місті зареєстрували 44 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 25 жінок віком від 27 до 78 років та 19 чоловіків віком від 32 до 84 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 37 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 7 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 113 осіб. Одужало 25 людей.

На жаль, померло чотири пацієнти: дві жінки віком 70 і 79 років та два чоловіка віком 74 і 78 років. Із числа померлих пацієнтів - два вакцинованих.

Загалом в Кременчуці зареєстровано 17 655 хворих, одужало 15 793, померло 631.