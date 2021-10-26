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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Заклади позашкільної освіти, культури та спорту у Кременчуці теж перевели на дистанційну роботу (додано)

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 2 702 Коментарів: 2

 

Термін – 4 тижні

Через погіршення епідситуації у нашому місті заклади позашкільної освіти, а також заклади культури та спорту з 26 жовтня перевели на дистанційну роботу. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін – на 4 тижні, як і кременчуцькі школи.

Мотивували це рішення тим, що якщо діти не ходять у школу, то не мають відвідувати й гуртки та секції, щоб ГРВІ та коронавірус не поширювалися. А оскільки сучасні технології дають можливість займатися дистанційно, то це вихід з ситуації.

Студенти теж підуть на дистанційку: рекомендації МОН


Батьки кременчуцьких школярів пікетують мерію: вони проти дистанційного навчання
Додано:

Заступник мера Руслан Проценко повідомив ТЪ, що, незважаючи на дистанційну форму роботи, всі співробітники будуть отримувати заробітну плату у повному обсязі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rabota.ua
Теги: гурток секции культура спорт карантин дистанційний режим
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Коментарі: 2

663
shtai:
Сьогодні, 12:32

В футбол чи баскетбол грати дистанційно? Чи танцювати?


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1
ags:
Сьогодні, 16:58

Директора этих заведений уверяли, что если 80% персонала будут вакцинированы, то и закрываться не будут. Такое давление было на преподавателей, а теперь что? Что будет через 4 недели? Теплее не станет, эпид.ситуация не улучшится, пишите сразу, зима пришла, ройте землянки, собирайте палки в лесу и сидите там грейтесь у костра.


7 0

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