Заклади позашкільної освіти, культури та спорту у Кременчуці теж перевели на дистанційну роботу (додано)

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 2 702 Коментарів: 2

Через погіршення епідситуації у нашому місті заклади позашкільної освіти, а також заклади культури та спорту з 26 жовтня перевели на дистанційну роботу. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін – на 4 тижні, як і кременчуцькі школи.

Мотивували це рішення тим, що якщо діти не ходять у школу, то не мають відвідувати й гуртки та секції, щоб ГРВІ та коронавірус не поширювалися. А оскільки сучасні технології дають можливість займатися дистанційно, то це вихід з ситуації.





Додано:

Заступник мера Руслан Проценко повідомив ТЪ, що, незважаючи на дистанційну форму роботи, всі співробітники будуть отримувати заробітну плату у повному обсязі.