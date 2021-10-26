Через погіршення епідситуації у нашому місті заклади позашкільної освіти, а також заклади культури та спорту з 26 жовтня перевели на дистанційну роботу. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Термін – на 4 тижні, як і кременчуцькі школи.
Мотивували це рішення тим, що якщо діти не ходять у школу, то не мають відвідувати й гуртки та секції, щоб ГРВІ та коронавірус не поширювалися. А оскільки сучасні технології дають можливість займатися дистанційно, то це вихід з ситуації.
Заступник мера Руслан Проценко повідомив ТЪ, що, незважаючи на дистанційну форму роботи, всі співробітники будуть отримувати заробітну плату у повному обсязі.
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