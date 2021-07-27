У Кременчуці замість вагончика планують побудувати храм

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 2 483 Коментарів: 3

Кошти збирають як у скриньку, так і на картку

У Кременчуці збирають кошти на будівництво храму Православної церкви України. Його мають звести в районі Петрівки замість вагончика де проводять богослужіння. Як повідомили Телеграфу в релігійній громаді, на вул. Ціолковського є храм Рівноапостольного Великого князя Володимира ПЦУ, але існує він і досі у вигляді тимчасово пристосованого приміщення (вагончика). Вже є проєкт нового храму, на будівництво якого на даний момент збираються кошти. При нашій церкві існує недільна школа, де отець Юрій проводить з дітьми бесіди на тему християнської етики. Після рухливих ігор та солодкого столу діти займаються творчістю із викладачем з художньої школи. Кожного тижня, у суботу й неділю, та у свята, у храмі звершуються богослужіння.

- 28 липня в Україні відзначають дві історично-знаменні події - Хрещення Київської Русі-України та день пам’яті святого рівноапостольного Київського князя Володимира Великого... На даному етапі історичного розвитку України за зрозумілих обставин (майже 350 років окупації Московською державою) у Кременчуці за своєю кількістю, площею та помпезністю суттєво переважають російські церкви (УПЦ МП). У цифрах це: лише 4 парафії Православної церкви України, 1 Українська греко-католицька церква, а з іншого боку - 15 російських парафій, тобто УПЦ МП, - йдеться у повідомленні релігійної громади парафії Рівноапостольного Великого князя Володимира ПЦУ.





Як допомогти громаді на збір коштів для будівництва храму.

Пожертвувати на будівництво храму ви можете наступним чином:

Перерахувати кошти на поточний рахунок релігійної організації:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 331401)

поточний рахунок № UA533314010000026000054228402 (Українська гривня)

№ UA083314010000026003054235221 (Долар США)

№ UA083314010000026001054232282 (Євро)