Кременчуцький богатир, священник та АТОвець у виховній колонії провели свято «Козацький гарт»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 295 Коментарів: 1

Цими вихідними для вихованців державної установи «Кременчуцька виховна колонія» організували літнє спортивне свято «Козацький гарт». Традиційний спортивний захід проходить протягом канікул за ініціативи керівника відділу Української греко-католицької церкви з душпастирства у пенітенціарній системі України протоієрея Костянтина Пантелея.

До установи завітали священник Української греко-католицької церкви Роман Атаман, голова спілки ветеранів «Добровольці України» Юрій Крамаренко, представник профспілки Ілля Баранник та кременчуцький богатир Костянтин Мельнічук.

Святкова програма включала козацькі розваги і спортивні естафети, в яких юнаки проявили силу, спритність, швидкість, витривалість та спеціальні вміння в ігрових видах спорту. До кола завдань входили також бліцвікторина з історії козацтва «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе…». Арбітраж та суддівство забезпечували працівники адміністрації установи та гості.

Змагання пройшли у доброзичливій атмосфері, з гарним бадьорим настроєм. Всі учасники свята отримали позивний заряд енергії, емоційне піднесення. На спортивному майданчику панував високий патріотичний дух. Перемогу здобула команда відділення № 2. Всі учасники змагань отримали почесні грамоти, а в подарунок спортивний інвентар.