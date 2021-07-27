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Кременчук

Кременчуцький богатир, священник та АТОвець у виховній колонії провели свято «Козацький гарт»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 295 Коментарів: 1

 

Літнє спортивне свято об'єднало молодь 

Цими вихідними для вихованців державної установи «Кременчуцька виховна колонія» організували літнє спортивне свято «Козацький гарт». Традиційний спортивний захід проходить протягом канікул за ініціативи керівника відділу Української греко-католицької церкви з душпастирства у пенітенціарній системі України протоієрея Костянтина Пантелея.

До установи завітали священник Української греко-католицької церкви Роман Атаман, голова спілки ветеранів «Добровольці України» Юрій Крамаренко, представник профспілки Ілля Баранник та кременчуцький богатир Костянтин Мельнічук.

Святкова програма включала козацькі розваги і спортивні естафети, в яких юнаки проявили силу, спритність, швидкість, витривалість та спеціальні вміння в ігрових видах спорту. До кола завдань входили також бліцвікторина з історії козацтва «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе…». Арбітраж та суддівство забезпечували працівники адміністрації установи та гості. 

Змагання пройшли у доброзичливій атмосфері, з гарним бадьорим настроєм. Всі учасники свята отримали позивний заряд енергії, емоційне піднесення. На спортивному майданчику панував високий патріотичний дух. Перемогу здобула команда відділення № 2. Всі учасники змагань отримали почесні грамоти, а в подарунок спортивний інвентар.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: виховна колонія УГКЦ церква спорт змагання
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Коментарі: 1

3 331
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:16

шо ни новость то про колонию, у вас что журналист откинулся?smile


1 0

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