Парк «‎Придніпровський»: місце громадського харчування - чи осередок культури та відпочинку?

Днями в редакцію звернувся читач, стурбований долею улюбленого місця відпочинку кременчужан - парку культури та відпочинку «Придніпровський». Останньою краплею для нього стала поява чергового закладу харчування - пересувного кіоску «Ілона», котрий з'явився біля однойменного кафе. Чоловік побоюється, що дирекція парку та влада міста надто багато уваги приділяє сектору громадського харчування - і недостатньо піклується про парк в цілому.
«ТелеграфЪ» вирішив прогулятися Придніпровським парком та поцікавитися станом інших об'єктів, адже «культура та відпочинок» - це не тільки їжа.
Щодо їжі, то гості парку точно не залишаться голодними: бари, кафе та ресторани рівномірно розташувалися по всій території. Наразі їх тут аж 9: «Папина паста», «Pizza di Papá», «Чотири сезони», «Tarelka», дві «Ілони» (основне кафе та пересувний кіоск), «Експрес», «Дрова», «Барбарис» - і майже у всіх продають в тому числі спиртні напої.
Якщо деякі з ресторанів мають цілком привабливий вигляд і не порушують гармонію парку, то інші ріжуть око, як це сталося з «Ілоною». Адже заклад розмістився просто на центральній алеї, і разом з новою тимчасовою спорудою візуально став її центральним об'єктом. Проте, мер міста вважає, що все добре і йде тільки на благо Придніпровському парку та всім кременчужанам:
Аналогічної думки дотримується і виконуючий обов’язки директора парку Олександр Мірошніченко:
Не всім мешканцям міста подобається й гучний музиний репертуар кафе «Експрес»: діти в парку атракціонів змушені гратися під шансон 90-х років, що лунає з динаміків. Така собі «машина часу» на березі Дніпра.
Кілька років тому новий, великий та сучасний майданчик «Roshen» у самісінькому центрі парку атракціонів став справжнім подарунком кременчуцьким дітлахам. Діти з ентузіазмом почали гойдатися на гойдалках, лазити по лабіринтам та спускатися з гірок.
Час минав, діти виростали, приходили інші - а майданчик поступово руйнувався. Здається, окрім яскравого фарбування мало що робиться: подекуди гойдалки поламані, стирчать потенційно небезпечні цвяхи та болти, деревина розсипається. Надпис «Roshen» давно замалювали, тож ми запитали у Олександра Мірошніченко, на чиєму балансі знаходиться об'єкт та хто відповідає за його стан.
Пан Мірошніченко пообіцяв «Телеграфу» відремонтувати проблемні ділянки майданчику найближчим часом.
Сумнозвісний громадській туалет Придніпровського парку вже давно не працює. Сама будівля буквально розсипається і поступово заростає бур'яном, нагадуючи кадр з фільму жахів.
Не так давно завдяки неодноразовим скаргам мешканців міста неподалік з'явилися безкоштовні біотуалети, проте питання громадського туалету залишається відкритим.
До послуг відпочиваючих також туалетні кімнати багатьох ресторанів. Ми поцікавилися, куди ж вони зливають відходи - адже парк є місцем відпочинку на свіжому повітрі, і навряд чи до кожного з нині існуючих закладів харчування підведена каналізація.
Мабуть, кожен мешканець міста одразу згадає ці об'єкти, більшість з яких закрита банерами «Я люблю Кременчук». Обабіч центральної алеї нас гостинно зустрічають два павільйони, незрозуміло для чого збудовані багато років тому. Банери з них вже прибрали - адже негода та любителі стріт-арту добряче над ними попрацювали.
Трохи далі на центральній алеї парку бачимо каркас фонтану, що рясно заріс бур'янами. Ми задалися питанням, коли і хто збирається завершити цю потенційну прикрасу парку? Як виявилося, тут плани є, і вони мають досить високі шанси бути втіленими в життя.
Фонтан має стати частиною архітектурного ансамблю при музеї ковальства, який хочуть звести на місці колишнього павільйону ігрових автоматів ліворуч від чаші фонтану. Згідно плану, він втілить у металі, воді та камені історію Кременчука, починаючи зі скіфських часів. І це буде зовсім нова споруда, а не та, яка планувалася в минулі роки.
Щодо ділянки під розмальованою графіті руїною, на яку перетворюється павільйон, тут має постати музей ковальства, який стане частиною проекту «Легенди Кременчука». Тут планується не тільки експозиція, а й будуть проводитися майстер-класи від ковалів міста. Наразі триває збір коштів на втілення в життя цього амбітного проекту.
Полотна брезенту, що прикривають недобудови від чутливого ока кременчужан, поступово претворюються на своєрідні «витвори мистецтва». Тут і малюнки, і непристойні написи, і навіть вірші з претензією на філософський зміст. Відкритим залишається питання, чи дійсно вони прикрашають парк – але альтернатив у цьому питанні дирекція поки що не бачить.
Ми запитали у директора парку «Придніпровський» і про стан зелених насаджень, адже парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва.
- Точне число дерев, які довелося знести, я вам сказати не можу. Скажу тільки, що просто так дерева ніхто не рубав, ми видаляємо тільки ті рослини, які знаходяться в аварійному стані або загинули. Нажаль, таких досить багато: фонд парку застарів, до того ж в останні роки все частіше дерева потерпають від екстремальних погодних умов.
Намагаємося саджати нові дерева, останнього року висадили близько сотні. Це не так вже й багато, але й не мало. Проблема ще й в тому, що маленькі деревця часто гинуть в тіні старих дерев – а на комплексне оновлення ділянок парку Полтава нам дозволу не дає. Взагалі, з екологічного фонду обласний центр зовсім не виділяє коштів на оновлення Придніпровського парку, хоча на власні парки гроші знаходять.
Як бачимо, в парку «Придніпровський» багато що робиться: проклали велодоріжки, зробили чудову алею вздовж набережної, територію прикрашають квітами та арт-об’єктами на кшталт гвинтокрила.
Проте, ще є над чим працювати, аби зробити улюблений парк кременчужан дійсно осередком культури та відпочинку - а не місцем, де можна ситно поїсти, милуючись краєвидами. Можливо, владі міста та небайдужим підприємцям варто зосередитися саме на цьому, а не на тому, чим же нагодувати гостей парку.