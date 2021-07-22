Парк «‎Придніпровський»: місце громадського харчування - чи осередок культури та відпочинку?

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 1 395 Коментарів: 2

Днями в редакцію звернувся читач, стурбований долею улюбленого місця відпочинку кременчужан - парку культури та відпочинку «‎Придніпровський». Останньою краплею для нього стала поява чергового закладу харчування - пересувного кіоску «Ілона», котрий з'явився біля однойменного кафе. Чоловік побоюється, що дирекція парку та влада міста надто багато уваги приділяє сектору громадського харчування - і недостатньо піклується про парк в цілому.

«‎ТелеграфЪ» вирішив прогулятися Придніпровським парком та поцікавитися станом інших об'єктів, адже «культура та відпочинок» - це не тільки їжа.

Заклади громадського харчування

Щодо їжі, то гості парку точно не залишаться голодними: бари, кафе та ресторани рівномірно розташувалися по всій території. Наразі їх тут аж 9: «Папина паста», «‎Pizza di Papá», «Чотири сезони», «Tarelka», дві «Ілони» (основне кафе та пересувний кіоск), «Експрес», «Дрова», «Барбарис» - і майже у всіх продають в тому числі спиртні напої.

Якщо деякі з ресторанів мають цілком привабливий вигляд і не порушують гармонію парку, то інші ріжуть око, як це сталося з «Ілоною». Адже заклад розмістився просто на центральній алеї, і разом з новою тимчасовою спорудою візуально став її центральним об'єктом. Проте, мер міста вважає, що все добре і йде тільки на благо Придніпровському парку та всім кременчужанам:

- Власник висадить там дві сакури, поставить додаткові лавочки, аби територія дійсно виглядала гарно.

Аналогічної думки дотримується і виконуючий обов’язки директора парку Олександр Мірошніченко:

- Людям не варто турбуватися, це ж для їхньої зручності, для їхнього блага. Це пересувний вагончик, він відпрацює сезон - і потім поїде на відпочинок, його приберуть.

Не всім мешканцям міста подобається й гучний музиний репертуар кафе «Експрес»: діти в парку атракціонів змушені гратися під шансон 90-х років, що лунає з динаміків. Така собі «машина часу» на березі Дніпра.

Дитячий майданчик

Кілька років тому новий, великий та сучасний майданчик «Roshen» у самісінькому центрі парку атракціонів став справжнім подарунком кременчуцьким дітлахам. Діти з ентузіазмом почали гойдатися на гойдалках, лазити по лабіринтам та спускатися з гірок.

Час минав, діти виростали, приходили інші - а майданчик поступово руйнувався. Здається, окрім яскравого фарбування мало що робиться: подекуди гойдалки поламані, стирчать потенційно небезпечні цвяхи та болти, деревина розсипається. Надпис «Roshen» давно замалювали, тож ми запитали у Олександра Мірошніченко, на чиєму балансі знаходиться об'єкт та хто відповідає за його стан.

- Так, цей майданчик знаходиться на нашому балансі. Намагаємося його ремонтувати, але коштів не на все вистачає. Наступного року плануємо його замінити, адже майданчик дійсно в поганому стані, він часто потерпає від вандалів.

Пан Мірошніченко пообіцяв «Телеграфу» відремонтувати проблемні ділянки майданчику найближчим часом.

Туалети - громадські і не тільки

Сумнозвісний громадській туалет Придніпровського парку вже давно не працює. Сама будівля буквально розсипається і поступово заростає бур'яном, нагадуючи кадр з фільму жахів.

- В найближчий час плануємо хоча б забанерити цю споруду, - прокоментував пан Мірошніченко, - а в перспективі знести. Можливо, змінити цільове призначення цієї ділянки. Щодо громадського туалету – є план генеральної реконструкції, який перенесений на невизначений термін. Це мала б буди двоповерхова будівля з роздягальнями та душовими, проте не можу точно сказати, коли буде фінансова можливість втілити план у життя.

Не так давно завдяки неодноразовим скаргам мешканців міста неподалік з'явилися безкоштовні біотуалети, проте питання громадського туалету залишається відкритим.

До послуг відпочиваючих також туалетні кімнати багатьох ресторанів. Ми поцікавилися, куди ж вони зливають відходи - адже парк є місцем відпочинку на свіжому повітрі, і навряд чи до кожного з нині існуючих закладів харчування підведена каналізація.

- Частково заклади громадського харчування підключені до каналізаційної системи міста («Барбарис», «Експрес», «Папина паста»), до кількох плануємо підвести каналізацію найближчим часом. Інші заклади мають вигрібні ями. Іноді бувають невеличкі проблеми з запахом, якщо асенізатори не приїжджають вчасно, але намагаємося швидко їх усувати, - розповів Олександр Мірошніченко

Багаторічні недобудови та напівзруйновані споруди

Мабуть, кожен мешканець міста одразу згадає ці об'єкти, більшість з яких закрита банерами «Я люблю Кременчук». Обабіч центральної алеї нас гостинно зустрічають два павільйони, незрозуміло для чого збудовані багато років тому. Банери з них вже прибрали - адже негода та любителі стріт-арту добряче над ними попрацювали.

Трохи далі на центральній алеї парку бачимо каркас фонтану, що рясно заріс бур'янами. Ми задалися питанням, коли і хто збирається завершити цю потенційну прикрасу парку? Як виявилося, тут плани є, і вони мають досить високі шанси бути втіленими в життя.

Фонтан має стати частиною архітектурного ансамблю при музеї ковальства, який хочуть звести на місці колишнього павільйону ігрових автоматів ліворуч від чаші фонтану. Згідно плану, він втілить у металі, воді та камені історію Кременчука, починаючи зі скіфських часів. І це буде зовсім нова споруда, а не та, яка планувалася в минулі роки.

Щодо ділянки під розмальованою графіті руїною, на яку перетворюється павільйон, тут має постати музей ковальства, який стане частиною проекту «Легенди Кременчука». Тут планується не тільки експозиція, а й будуть проводитися майстер-класи від ковалів міста. Наразі триває збір коштів на втілення в життя цього амбітного проекту.

Стріт-арт на брезенті

Полотна брезенту, що прикривають недобудови від чутливого ока кременчужан, поступово претворюються на своєрідні «витвори мистецтва». Тут і малюнки, і непристойні написи, і навіть вірші з претензією на філософський зміст. Відкритим залишається питання, чи дійсно вони прикрашають парк – але альтернатив у цьому питанні дирекція поки що не бачить.

Дерева

Ми запитали у директора парку «Придніпровський» і про стан зелених насаджень, адже парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва.

- Точне число дерев, які довелося знести, я вам сказати не можу. Скажу тільки, що просто так дерева ніхто не рубав, ми видаляємо тільки ті рослини, які знаходяться в аварійному стані або загинули. Нажаль, таких досить багато: фонд парку застарів, до того ж в останні роки все частіше дерева потерпають від екстремальних погодних умов. Намагаємося саджати нові дерева, останнього року висадили близько сотні. Це не так вже й багато, але й не мало. Проблема ще й в тому, що маленькі деревця часто гинуть в тіні старих дерев – а на комплексне оновлення ділянок парку Полтава нам дозволу не дає. Взагалі, з екологічного фонду обласний центр зовсім не виділяє коштів на оновлення Придніпровського парку, хоча на власні парки гроші знаходять.

Як бачимо, в парку «Придніпровський» багато що робиться: проклали велодоріжки, зробили чудову алею вздовж набережної, територію прикрашають квітами та арт-об’єктами на кшталт гвинтокрила.

Проте, ще є над чим працювати, аби зробити улюблений парк кременчужан дійсно осередком культури та відпочинку - а не місцем, де можна ситно поїсти, милуючись краєвидами. Можливо, владі міста та небайдужим підприємцям варто зосередитися саме на цьому, а не на тому, чим же нагодувати гостей парку.