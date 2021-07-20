Кременчужанин знайшов на горищі 3 кг ртуті, але для того, щоб вивезти її, місту знадобилось 4 дні (доповнено)

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 4 024 Коментарів: 7

18 липня до редакції звернувся наш постійний читач, який стикнувся з неможливістю утилізувати зібрану ртуть. Чоловік вирішив розібрати захаращене горище у власному дворі і знайшов там незрозумілу металеву конструкцію. Коли він розібрав її, щоб утилізувати, з неї вилилась ціла купа ртуті.

Чоловік злякався, але постарався зібрати усю небезпечну речовину - назбиралось 4 банки і фляга. Але на цьому пригоди не закінчились - далі чоловік почав шукати тих, хто допоміг би йому правильно утилізувати ртуть.

Спочатку він зателефонував на 103, де йому порекомендували звернутись до рятувальників. Коли кременчужанин зателефонував на 101 йому повідомили, що там можуть утилізувати речовину, але привезти її потрібно самостійно. Аргументи про те, що він не має власної автівки, а везти ртуть у громадському транспорті небезпечно, не вразили рятувальників.

Далі кременчужанин спробував звернутися у Службу контролю за оперативною ситуацією в місті, зателефонувавши на 15-63, де йому пообіцяли прислати спеціалістів, але лише завтра. Тож чоловіку доведеться провести ніч поруч з кількома ємностями з небезпечним металом.

Нагадаємо, що в нашому місті утилізацією ртуті займається комунальне підприємство «КАТП 1628». Здати туди небезпечні відходи можна безкоштовно за адресою: вул. Горького 48/75. Але туди їх також необхідно принести самостійно і у суботу-неділю комунальники вихідні.

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На наступний день об 11.00 до чоловіка приїхав наряд поліції, а потім і рятувальники. За словами чоловіка, близько години вони вирішували, що робити, потім викликали спеціалістів санепідемслужби, які мали приїхати з контейнером для транспортування.

Всього назбиралося 3 кг ртуті. Прибор, з якого вона витекла, виявився Інгнітроном, який використовувався для випрямлення електроструму при зварюванні.

О 13.00 приїхали епідеміологи, які зробили заміри, але сказали, що вивозити ртуть будуть все ж таки рятувальники. До 16.00 ртуть так і не забрали. Виявилось, що ні рятувальники, ні КАТП-1628 не мають ліцензії для транспортування такої кількості ртуті.

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Як стало відомо редакції з власних джерел, зранку 20 липня, мерія зв'язалася з фірмою, яка має відповідну ліцензію, о 14.00 проведуть комісію ТЕБ і НС і виділять кошти на утилізацію.

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На засіданні комісії з ТЕБ і НС в мерії представники оперативних служб звітували, що отримали повідомлення про знахідку кременчужанина лише 19 липня об 11.10, хоча чоловік звертався з проханням забрати небезпечну речовину ще 18 липня о 18.00.

Керівник міської рятувальної служби Сергій Геращенко доповів, що рятувальники зафіксували у дворі кременчужанина перевищення показників випарів ртуті і 19 липня обробили подвір'я мильно-содовим розчином.

Керівник Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков розповів, що спеціалісти зафіксували перевищення парів ртуті у 1,33 рази.

Представник поліції Радослав Шестидесятий повідомив, що поліція вже підготувала необхідну для утилізації ртуті довідку.

Після обговорення комісія зобов'язала КАТП 1628 забезпечити взаємодію з підприємством, яке проведе вивезення та утилізацію ртуті з двору кременчужанина. Також комунальне підприємство має звернутися до мера з клопотанням про виділення на це коштів.

Кошти візьмуть з резервного фонду по факту виконання робіт (орієнтовно - 3600 грн за кг ртуті і 2000 грн за перевезення).

Комісія пообіцяла, що забрати та утилізувати небезпечну речовину мають завтра, 21 липня.