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Кременчужанин знайшов на горищі 3 кг ртуті, але для того, щоб вивезти її, місту знадобилось 4 дні (доповнено)

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 4 024 Коментарів: 7

 

На заваді йому стали відсутність автівки і вихідні

18 липня до редакції звернувся наш постійний читач, який стикнувся з неможливістю утилізувати зібрану ртуть. Чоловік вирішив розібрати захаращене горище у власному дворі і знайшов там незрозумілу металеву конструкцію. Коли він розібрав її, щоб утилізувати, з неї вилилась ціла купа ртуті.

Чоловік злякався, але постарався зібрати усю небезпечну речовину - назбиралось 4 банки і фляга. Але на цьому пригоди не закінчились - далі чоловік почав шукати тих, хто допоміг би йому правильно утилізувати ртуть.

Спочатку він зателефонував на 103, де йому порекомендували звернутись до рятувальників. Коли кременчужанин зателефонував на 101 йому повідомили, що там можуть утилізувати речовину, але привезти її потрібно самостійно. Аргументи про те, що він не має власної автівки, а везти ртуть у громадському транспорті небезпечно, не вразили рятувальників.

Далі кременчужанин спробував звернутися у Службу контролю за оперативною ситуацією в місті, зателефонувавши на 15-63, де йому пообіцяли прислати спеціалістів, але лише завтра. Тож чоловіку доведеться провести ніч поруч з кількома ємностями з небезпечним металом.

 

Нагадаємо, що в нашому місті утилізацією ртуті займається комунальне підприємство «КАТП 1628». Здати туди небезпечні відходи можна безкоштовно за адресою: вул. Горького 48/75. Але туди їх також необхідно принести самостійно і у суботу-неділю комунальники вихідні.

Куди кременчужанам подіти розбиті термометри та ртутні лампи

Доповнено:

На наступний день об 11.00 до чоловіка приїхав наряд поліції, а потім і рятувальники. За словами чоловіка, близько години вони вирішували, що робити, потім викликали спеціалістів санепідемслужби, які мали приїхати з контейнером для транспортування.

Всього назбиралося 3 кг ртуті. Прибор, з якого вона витекла, виявився Інгнітроном, який використовувався для випрямлення електроструму при зварюванні. 

О 13.00 приїхали епідеміологи, які зробили заміри, але сказали, що вивозити ртуть будуть все ж таки рятувальники. До 16.00 ртуть так і не забрали. Виявилось, що ні рятувальники, ні КАТП-1628 не мають ліцензії для транспортування такої кількості ртуті. 

Доповнено:

Як стало відомо редакції з власних джерел, зранку 20 липня, мерія зв'язалася з фірмою, яка має відповідну ліцензію, о 14.00 проведуть комісію ТЕБ і НС і виділять кошти на утилізацію.

Доповнено:

На засіданні комісії з ТЕБ і НС в мерії представники оперативних служб звітували, що отримали повідомлення про знахідку кременчужанина лише 19 липня об 11.10, хоча чоловік звертався з проханням забрати небезпечну речовину ще 18 липня о 18.00.

Керівник міської рятувальної служби Сергій Геращенко доповів, що рятувальники зафіксували у дворі кременчужанина перевищення показників випарів ртуті і 19 липня обробили подвір'я мильно-содовим розчином.

Керівник Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков розповів, що спеціалісти зафіксували перевищення парів ртуті у 1,33 рази.

Представник поліції Радослав Шестидесятий повідомив, що поліція вже підготувала необхідну для утилізації ртуті довідку.

Після обговорення комісія зобов'язала КАТП 1628 забезпечити взаємодію з підприємством, яке проведе вивезення та утилізацію ртуті з двору кременчужанина. Також комунальне підприємство має звернутися до мера з клопотанням про виділення на це коштів.

Кошти візьмуть з резервного фонду по факту виконання робіт (орієнтовно - 3600 грн за кг ртуті і 2000 грн за перевезення).

Комісія пообіцяла, що забрати та утилізувати небезпечну речовину мають завтра, 21 липня.

9
Автор: Руслана Горгола
Теги: ртуть скарга
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Коментарі: 7

732
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 10:08

опаснее дорог может быть только бюрократия в нашей стране


31 0
749
Solenoid:
Сьогодні, 11:22

А зачем он разбирал вообще неведомую фигню? А если бы нашёл снаряд\мину и т.п тоже стал бы разбирать?


7 14
64
revix:
Сьогодні, 13:22

Цитата: Solenoid

А зачем он разбирал вообще неведомую фигню? А если бы нашёл снаряд\мину и т.п тоже стал бы разбирать?

Скажите, а не много ли среди нас граждан, которые по совести сообщат об этом инциденте или просто выбросят на свалку не желая связыватся с государством?

p/s: мину, я бы не разбирал


17 0
1 220
hunter:
Сьогодні, 14:52

А я бы антенну ртутную сварганил и глушил всю связь  в  микрорайоне. smile 


4 0
419
Чувааак:
Сьогодні, 15:05

чекають на пором з тупції???


1 2
487
1
vortex:
Сьогодні, 15:16

Коли кременчужанин зателефонував на 101 йому повідомили, що там можуть утилізувати речовину, але привезти її потрібно самостійно

 

Виявилось, що ні рятувальники, ні КАТП-1628 не мають ліцензії для транспортування такої кількості ртуті. 


Т.е. получается у мужика лицензия была на перевозку рути в тролейбусе, а у них не было...

 

Вопрос. А не *** ли они?(прошу редакцию не вырезать это слово, т.к., в данном случае, вполне вероятно речь идет именно о медицинском диагнозе данных персонажей. Что они делают на гос. службе и кто им выдал справку медицинскую для поступления на работу - это отдельная история)

 

Представляю уже следующий диалог

 

- Алё, пожарная?! У меня чердак горит!!!

- Привозите к нам огонь, мы его потушим

- ?????????????!!!??????????? @?!

- У нас просто нет лицензии на перевозку огня, по этому мы не можем сами приехать и его забрать. Воду привезти и потушить тоже мы не можем потому что у нас нет лицензии на перевозку воды

 

[Простите, но нетrelieved Администрация]


15 0
383
gansit:
Сьогодні, 16:07

Цитата: 
Кошти візьмуть з резервного фонду по факту виконання робіт (орієнтовно - 3600 грн за кг ртуті і 2000 грн за перевезення).

 

 

1кг ртути =11500грн Тоесть кто-то на этом хорошо заработает,выделят деньги из бюджета и за продажу ртути.


3 0

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