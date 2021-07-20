У Глобиному потонув 15-річний хлопець

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Юнак стрибнув у воду та не виплив

У Глобиному потонув 15-річний хлопець. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 19 липня.

Юнак стрибнув у місцевий ставок, але не виплив. Менш як за півгодини його тіло у воді знайшли рятувальники.