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У Глобиному потонув 15-річний хлопець

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 864

  

Юнак стрибнув у воду та не виплив

У Глобиному потонув 15-річний хлопець. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 19 липня. 

Юнак стрибнув у місцевий ставок, але не виплив. Менш як за півгодини його тіло у воді знайшли рятувальники. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: потопельник смерть ставок підлітки
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