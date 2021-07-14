Якість води на водозаборі у Кременчуці поліпшилася, тож тхне чи не тхне з кранів?

КП «Кременчукводоканал» на своєму вебпорталі розмістило інформацію про стан води. Постфактум 13 липня підприємство повідомило, що причиною запаху (минулого тижня) став інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей, який істотно впливає на фізико-хімічні та біологічні характеристики води, зокрема звідси - і гнилісний запах води водосховища (до того, як вона проходить очищення на водозаборі). Як зазначають на підприємстві, вода у водосховищі відповідає 3-4 класу (тоді як гігієнічні вимоги до джерел централізованого водопостачання — вода 1-2 класу). Така ситуація спостерігається не перший рік.
За повідомленням водоканалу, станом на 13 липня ситуація з якістю води Кременчуцького водосховища дещо стабілізувалася. Запах став характерним річковим, знизилась його інтенсивність до 2 балів (із 4 балів, зафіксованих 4 липня — ред.).
На підприємстві запевняють, що їхня лабораторія посилено контролює якість та безпечність води на всіх етапах очищення та перед її подачею у водопровідну мережу.
Проте з результатами цього посиленого контролю водоканал чомусь не знайомить споживачів «день у день» - надається зведена інформація за кілька днів (станом на 13 липня — із 5 по 12 липня). А відтак, за великим рахунком, ми не знаємо, чи були показники в нормі щодня. І чи варто терміново бігти за пляшечкою води для пиття чи для чаю. ТЪ звернув увагу на це віцемера з комунальних питань Івана Москалика — він пообіцяв, що ситуація з інформуванням зміниться.
Що з альтернативними аналізами? Раніше санстанція робила їх щодня, у кількох точках розбору водопровідної води. Після реформування відомства функції контролю води перейшли до Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». ТЪ звернувся до керівника підрозділу — Андрія Полякова, щоб запитати дані про альтернативні аналізи водопровідної води. Проте ми почули, що роблять їх час від часу — приблизно раз на місяць. І в липні (на піку погіршення якості води у водосховищі в місці водозабору) — не робили.
На момент підготовки цього матеріалу результати аналізу Держпродспоживслужби, які анонсував мер Кременчука 9 липня, теж були невідомі. Та й телефони служби не відповідали.