Якість води на водозаборі у Кременчуці поліпшилася, тож тхне чи не тхне з кранів?

Вчора, 14:29 Переглядів: 2 022

Якість води на водозаборі поліпшилася, але запах можливий



КП «Кременчукводоканал» на своєму вебпорталі розмістило інформацію про стан води. Постфактум 13 липня підприємство повідомило, що причиною запаху (минулого тижня) став інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей, який істотно впливає на фізико-хімічні та біологічні характеристики води, зокрема звідси - і гнилісний запах води водосховища (до того, як вона проходить очищення на водозаборі). Як зазначають на підприємстві, вода у водосховищі відповідає 3-4 класу (тоді як гігієнічні вимоги до джерел централізованого водопостачання — вода 1-2 класу). Така ситуація спостерігається не перший рік.

За повідомленням водоканалу, станом на 13 липня ситуація з якістю води Кременчуцького водосховища дещо стабілізувалася. Запах став характерним річковим, знизилась його інтенсивність до 2 балів (із 4 балів, зафіксованих 4 липня — ред.).

«Незважаючи на значне погіршення якості води Кременчуцького водосховища, якість питної води, яка подається у водопровідну мережу міста, відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Міські водопровідні очисні споруди продовжують працювати у посиленому режимі реагентного очищення з підвищеними дозами коагулянту й рідкого хлору та працює дільниця вуглювання порошкоподібним активованим вугіллям. Внаслідок чого при користуванні послугами водопостачання можливі відчутні зміни органолептичних показників якості питної води у споживачів - запаху та присмаку води тощо», - сказано у повідомленні водоканалу.

На підприємстві запевняють, що їхня лабораторія посилено контролює якість та безпечність води на всіх етапах очищення та перед її подачею у водопровідну мережу.



Проте з результатами цього посиленого контролю водоканал чомусь не знайомить споживачів «день у день» - надається зведена інформація за кілька днів (станом на 13 липня — із 5 по 12 липня). А відтак, за великим рахунком, ми не знаємо, чи були показники в нормі щодня. І чи варто терміново бігти за пляшечкою води для пиття чи для чаю. ТЪ звернув увагу на це віцемера з комунальних питань Івана Москалика — він пообіцяв, що ситуація з інформуванням зміниться.

Альтернативного контролю фактично немає

Що з альтернативними аналізами? Раніше санстанція робила їх щодня, у кількох точках розбору водопровідної води. Після реформування відомства функції контролю води перейшли до Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України». ТЪ звернувся до керівника підрозділу — Андрія Полякова, щоб запитати дані про альтернативні аналізи водопровідної води. Проте ми почули, що роблять їх час від часу — приблизно раз на місяць. І в липні (на піку погіршення якості води у водосховищі в місці водозабору) — не робили.

- У нас заплановано раз на місяць. Більше дозволити за державні кошти ми не можемо, - каже Андрій Поляков.

На момент підготовки цього матеріалу результати аналізу Держпродспоживслужби, які анонсував мер Кременчука 9 липня, теж були невідомі. Та й телефони служби не відповідали.