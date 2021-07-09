Якість питної води в Кременчуці погіршилася, але місто має запас реагентів на 2-3 тижні

Останнім часом мешканці Кременчука помітили, що вода у водопровідній мережі неприємно пахне. Тим часом КП «Кременчукводоканал» продовжує стверджувати, що всі показники знаходяться в межах норми. Журналісти попросили мера Віталія Малецького прояснити ситуацію під час засідання виконкому 9 липня.
Мер підтвердив, що склад води, яку підприємство бере з Кременчуцького водосховища, справді погіршився. Зокрема, є проблеми з вмістом марганцю у воді. «Кременчукводоканал» докладає максимальних зусиль з додаткового очищення води, 8 липня залучили фахівців Держпродспоживслужби, які здійснюють контроль якості, повідомив мер.
Віталій Малецький додав:
За результатами перевірки проб, відібраних Держпродспоживслужбою, КП «Кременчукводоканал» додатково повідомить, чи можливо використання води з крану без додаткової обробки.
Щодо причин такої ситуації, мер сказав: