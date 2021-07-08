Вагітну кременчужанку не поставили на облік: причиною стала відсутність лікарів та договору з НСЗУ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 980 Коментарів: 1

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася кременчужанка Ірина, яка розповіла, що її не поставили на облік до гінеколога у жіночій консультації у центрі ПМСД №3 (поліклініка на Молодіжному).

Ось що написала нам дівчина:

Я сейчас в положении (30 недель), работала и жила в другом городе, до декрета там же стояла на учёте. Оформила декрет и вернулась со всеми документами домой, буду рожать здесь, в Кременчуге. Пришла в поликлинику, чтобы наблюдаться у врача, стать на учёт уже по месту жительства. Зашла в кабинет к заведующей, мне сразу сказали, что необязательно оформляться в поликлинику по месту жительства, вы можете в другую женскую консультацию поехать. Я сказала о том, что живу на Молодёжном, зачем мне ездить куда-то? На что мне ответили: у нас нет мест! И на этом разговор закончился. Как быть? Разве такое бывает, что нет мест?

Аби з'ясувати ситуацію, ТЪ зв'язався з директоркою лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксаною Корляковою, якій підпорядковується дана поліклініка. Вона пояснила, що є дві причини, чому так сталося.

По-перше, медзаклад ще не уклав договір з Національною службою здоров'я України на пакет послуг щодо надання допомоги вагітним. Поки його не підпишуть, жіноча консультація не зможе працювати на повну потужність.

- Зараз ми не можемо з ними (вагітними – ред.) працювати, тому що ми зобов'язані їм робити безкоштовні обстеження, які є дороговартісними. Поки немає пакету, ми не зможемо компенсувати їхню вартість. Ми подали заявку на SmartTender для НСЗУ, але станом на сьогоднішній день договір не підписаний про надання допомоги цим пацієнтам, - каже пані Корлякова.

Тому у поліклініці для пацієнтів доступні консультація лікаря та загальні аналізи, але на специфічне обстеження та УЗД вагітних відправляють у пологовий будинок.

По-друге, у жіночій консультації не вистачає акушерів-гінекологів, залишилося двоє лікарів (включаючи завідувачку), а загалом є 6,5 ставки акушерів-гінекологів. Тому ті медики, хто залишився, фізично не можуть прийняти всіх пацієнтів.

- Зараз в процесі одна людина до нас влаштовується на пів ставки, і ще сьогодні я буду спілкуватися з акушером-гінекологом, який до нас планує прийти на роботу. Тоді хоча б у нас не буде проблем із тим, щоб цих вагітних взяти на облік, навіть якщо не буде пакету. Гроші ми за них не отримаємо, але все-таки ми ж не можемо і консультацію зачинити, все одно ми будемо надавати допомогу. Коли у нас владнається ця ситуація з кадрами плюс буде пакет – ми з радістю братимемо усіх вагітних, ми будемо зацікавлені, щоб вони прийшли до нас, - коментує Оксана Корлякова.

Також вона додала, що Ірина, коли з'являться медичні кадри, за бажанням зможе перейти у поліклініку на Молодіжному. Наразі Ірина повідомила ТЪ, що стала на облік у жіночій консультації №2 на вулиці Київській.