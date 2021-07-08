Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 липня: адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 9 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Велика набережна, 10, 11, 13, 15;

вул. Редутна, 8.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

вул. Вітчизняна;

вул. Приходька;

вул. Кондратюка;

вул. Гайдамацька;

вул. Театральна, 42, 44, 46а, 46б;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Новомиргородська;

вул. Кобзарська;

вул. Луначарського;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Лугова;

вул. Гійома Боплана;

вул. Каховська;

вул. Цимлянська;

вул. Республіканська;

вул. Революціонерів;

вул. Франка;

пров. Приходька;

пров. Революціонерів;

пров. Зв’язковий;

пров. Калиновий;

пров. Луговий;

туп. Бажана;

пр. Луговий.

З 13.00 до 17.00 електроенергія буде відсутня за адресами: