Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 липня: адреси

Причина - проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 9 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Велика набережна, 10, 11, 13, 15;
- вул. Редутна, 8.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Вітчизняна;
- вул. Приходька;
- вул. Кондратюка;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Театральна, 42, 44, 46а, 46б;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Кобзарська;
- вул. Луначарського;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Каховська;
- вул. Цимлянська;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Франка;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- пров. Зв’язковий;
- пров. Калиновий;
- пров. Луговий;
- туп. Бажана;
- пр. Луговий.
З 13.00 до 17.00 електроенергія буде відсутня за адресами:
- вул. Чумацький шлях, 1, 1а, 3;
- вул. Приходька;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Кучерова;
- пров. Ракітіна;
- пров. Березневи.