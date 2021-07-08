Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 9 липня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 445

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 9 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Велика набережна, 10, 11, 13, 15;
  • вул. Редутна, 8.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Приходька;
  • вул. Кондратюка;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Театральна, 42, 44, 46а, 46б;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Луначарського;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Каховська;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Франка;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Калиновий;
  • пров. Луговий;
  • туп. Бажана;
  • пр. Луговий.

З 13.00 до 17.00 електроенергія буде відсутня за адресами:

  • вул. Чумацький шлях, 1, 1а, 3;
  • вул. Приходька;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Кучерова;
  • пров. Ракітіна;
  • пров. Березневи.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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