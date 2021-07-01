Кременчук вразив Клімкіна настоянкою на півонії та борщем з карасями

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 600 Коментарів: 1

















Фото: Горнєва Ірина

До приготування автентичної страви, борщу з карасями, долучився сьогодні колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зустрічали поважного гостя настоянкою на півонії та піснею.

«Я не знав, що настоянку можна робити і на півонії. Саме такі моменти, коли відкриваєш для себе щось нове, унікальне та автентичне меню в проєкті і надихають», - зазначив Павло Клімкін.

Борщ за рецептом пращурів кременчужани готували в рамках культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе», який сьогодні, першого липня, презентували у місті.

Майстер-шефом з приготування страви стала кременчуцька письменниця Людмила Снітко та її онука, учениця 5 класу Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» ім. Миколи Неленя.

«Не кожен українець знає, що ж воно за диво — борщ з карасями, а завдяки проекту про нашу автентичну страву дізнаються в усіх куточках України», - говорить Людмила Снітко.

Колишній посадовець активно долучився до приготування страви — різав капусту, цибулю, буряк та навіть товк картоплю.

«Я готував борщ з в'юнами, коропами та судаками, а от з карасями готую вперше. Я певен, що у кожному місті та навіть у кожній родині є свої рецепти, свої історії. Ми маємо подивитись на те, що ми українці, широко розплющеними очима, звернути увагу на те, чому саме ми особливі, як нація. Історії, традиції, легенди, вміння треба передавати дітям. Україна багатогранна, і наша культура — то не лише вареники та сало. Світ має знати про це і в цьому мета нашого проєкту», - сказав Павло Клімкін.

До слова, зібрана інформація буде впорядкована в унікальних книгах, виготовлених в давній «черпаний» спосіб, і подарованих в Національну бібліотеку України ім.Вернадського, Національну бібліотеку Ватикану, Королівську бібліотеку Великої Британії, Олександрівську бібліотеку, бібліотеку Конгресу США. Друковані примірники презентуватимуть в усіх обласних центрах України та подарують їх в обласні бібліотеки, загальноосвітні школи, дипломатичні місії і українській діаспорі за кордоном.

Зі зразків ремісничих витворів, моделей одягу, картин буде зібрана інтерактивна виставкова експозиція з подальшою презентацією в різних дипломатичних установах за кордоном. За результатами проєкту організатори також створять міжнародну онлайн-платформу для українських митців, де розмістять їхні роботи, коротку інформацію про вид ремесла та його особливості, контакти майстрів.



