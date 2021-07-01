Кременчук вразив Клімкіна настоянкою на півонії та борщем з карасями

До приготування автентичної страви, борщу з карасями, долучився сьогодні колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зустрічали поважного гостя настоянкою на півонії та піснею.
Борщ за рецептом пращурів кременчужани готували в рамках культурно-соціального проєкту «Таємниці України для тебе», який сьогодні, першого липня, презентували у місті.
Майстер-шефом з приготування страви стала кременчуцька письменниця Людмила Снітко та її онука, учениця 5 класу Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» ім. Миколи Неленя.
Колишній посадовець активно долучився до приготування страви — різав капусту, цибулю, буряк та навіть товк картоплю.
До слова, зібрана інформація буде впорядкована в унікальних книгах, виготовлених в давній «черпаний» спосіб, і подарованих в Національну бібліотеку України ім.Вернадського, Національну бібліотеку Ватикану, Королівську бібліотеку Великої Британії, Олександрівську бібліотеку, бібліотеку Конгресу США. Друковані примірники презентуватимуть в усіх обласних центрах України та подарують їх в обласні бібліотеки, загальноосвітні школи, дипломатичні місії і українській діаспорі за кордоном.
Зі зразків ремісничих витворів, моделей одягу, картин буде зібрана інтерактивна виставкова експозиція з подальшою презентацією в різних дипломатичних установах за кордоном. За результатами проєкту організатори також створять міжнародну онлайн-платформу для українських митців, де розмістять їхні роботи, коротку інформацію про вид ремесла та його особливості, контакти майстрів.