Сьогодні на КремТЕЦ розкажуть кременчужанам, чому тариф на тепло хочуть підвищити на 53%

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 032

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» повідомила про намір підвищити тарифи на виробництво теплової енергії. Відповідне оголошення про проведення відкритих слухань проектів рішень Нацкомісії, що здійснює держрегулюваня у сферах енергетики та комунальних послуг розміщене на сайті підприємства.

До оголошення доданий розрахунок зміни тарифів на виробництво теплової енергії. Зокрема, тариф на виробництво теплової енергії для населення (за 1 Гкал), відповідно до цього документу, зросте з 964,89 грн до 1461,79 грн – тобто на 506,81 грн або на 53,5%.

Слухання відбудуться сьогодні, 29 червня, у приміщення зали ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» о 14.00. Через карантинні обмеження кременчужанам пропонують взяти участь онлайн.

Заявки для участі у відкритому обговоренні проєкту змін до тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» на 2021 рік, у режимі відеоконференції приймаються до 11:00 год. 29 червня 2021 року в електронному вигляді на електронну пошту kanc01@kremtec.com.ua

У заявці вказувати своє прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу. Після реєстраціі учасника на електронну адресу буде надіслано ідентифікатор конференції.

Варто зазначити, що виробництво теплової енергії – це лише частина тарифу, за яким тепло та гаряча вода відпускаються споживачам. Є ще вартість транспортування, постачання. Тобто за фактом у платіжках ціна гігакалорію буде більшою. Процедура є такою: спочатку для КремТЕЦ тариф на виробництво затверджує НКРЕКП, потім тарифи для споживачів (з усіма складовими) затверджує виконком Кременчуцької міськради.





Довідково: при вартості виробництва 1 ГКал тепла 964,89 грн тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для населення на сьогодні складають: