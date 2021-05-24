У Кременчуці немовля втопилося в ванні (додано)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 3 356 Коментарів: 2

Трагедія сталася цими вихідними у одній з квартир в центрі міста. Лікарям швидкої довелося констатувати смерть однорічної дитини, яка, за попередніми даними, втопилася в ванній.





За попередньою інформацією, мати була напідпитку, а лікарів викликав її співмешканець.





Деталі встановлюються.





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За даними поліції Полтавщини, повідомлення від 35-річного кременчужанина до правоохоронців надійшло близько 22.00.





Працівники слідчо-оперативної групи поліції та медики лише констатували смерть дитини.



Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.





Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.