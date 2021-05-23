Кременчугские музыканты: без Трубадура, но с басами и энтузиазмом

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 580

Рядом с нами творит группа музыкантов, которые уже несколько лет сражаются с окружающим миром ради искусства. ТелеграфЪ решил подробнее узнать о трудовых буднях земляков и пообщаться с лидером о трудностях, целях и вдохновении

HardBeat – это молодая кременчугская хеви-метал группа, созданная в 2018 году. Ребят вдохновляет не стремление побыстрее заработать или прославиться, а страсть к любимому делу и цель улучшать музыкой жизнь окружающих. Но пришел карантин, и мы захотели узнать, - не угасли ли амбиции и остались ли возможности. Заодно расспросили о тернистом пути музыканта и даже получили несколько советов для начинающих.





- Привет. Расскажи о том, кто ты и чем занимаешься.





Привет, я Сашка, гитарист и вокалист группы HardBeat. Мы выпустили два отдельных трека, уже написали первый альбом и планируем скоро его выпустить. Выступали на фестивале ROCK BULAVA, в клубах в Полтаве, Кривом Роге и Днепре. Группа существует три или четыре года, точно не скажу, из-за карантина ощущение времени совершенно сбилось.





- С чего началось твое увлечение музыкой?





В восемь лет меня отдали в музыкалку учиться играть на кларнете, хоть я и не хотел. Через слезы, угол и ремень за пять лет я закончил школу, отдал диплом родителям и пошел на футбол. Но это дало мне базу для будущего.





С ранних лет я слушал неформальную музыку, начал с относительно легких Арии и Bon Jovi. У них в песнях были гитары, хороший вокал, живая музыка, душа и особенная атмосфера. Так что гитара интересовала меня с самого начала, но отдали меня на кларнет. Поэтому пришлось учиться тому, что хочу я, уже самому, после музыкалки.





В 9-м классе начал откладывать деньги со школьных обедов, и через время купил старую акустическую советскую гитару. Сейчас, конечно, без улыбки это расхлябанное чудо не вспомнишь, но тогда для меня она была мечтой.





Учился в основном на ютубе. Тогда хотелось всего и сразу, но такое встречается только в сказках. Было сложно — болели пальцы, не хватало усидчивости, и почти сразу я забросил игру. А месяца через три подумал — неужели я столько копил на гитару для того, чтобы не играть? Начал учиться себя перебарывать — просто садился и играл через «не хочу». Со временем научился.





- Когда ты понял, что можешь выступать?





Лет пять играл. Но нельзя назвать это время годами полноценных тренировок. Я не так часто просто играл дома и на природе. Тем более что в начале у меня была плохонькая акустическая гитара, которая значительно ограничивала возможности. Потом уже появилась электро, вот с ней дело пошло веселее.





- Как ты увлекся вокалом?





Ещё до музыкальной школы. Я пел сам и подпевал песням из радио. Музыкальное образование дало мне базу, с которой получалось петь на любительском уровне. А когда искали вокалиста, у всех спросили, — кто умеет петь? Я вызвался, попробовали, всем понравилось. Искать кого-то еще не хотели, так я и остался вокалистом.









- С чего стоит начать человеку, который хочет стать музыкантом?





Смириться с тем, что придется потратить очень много времени, а если хочется больше, чем играть в небольшой компании для настроения, — то и денег. Нужно держать себя в ежовых рукавицах – научиться заниматься одним и тем же, и перебарывать любое желание отвлечься. Иногда приходится пару месяцев каждый день играть одно и то же по часу, по два. И тогда приходит результат.





- Каково совмещать гитару и вокал? Сложно научиться не отвлекаться на что-то одно?





Поначалу сложно, как и со всем. Когда уже приловчился к гитаре, главное — понять, когда и что тебе нужно петь. Ты вбиваешь себе в голову мысль о том, что на вот этом аккорде тебе нужно начать петь вот это слово. И нужно решить для себя, на что ты будешь ориентироваться. Например, на то, что ты вот так передвинул пальцы для аккорда, подождал секунду, — и всё, пора петь первое слово. И в такт, конечно, хорошо бы попадать. А вообще все приходит со временем.





- Что важнее — творчество или деньги? Ты хотел бы, чтобы музыка стала твоим основным источником дохода?





Я всегда ставил творчество выше денег. Как минимум прямо сейчас я занимаюсь музыкой и не зарабатываю. А вообще есть классное выражение, автор — американский комик 50-х годов, имени не помню: «Лучше писать для себя и потерять читателей, чем писать для читателей и потерять себя» (автор — Сирил Конноли, прим. ред.)





- Как музыка влияет на повседневную жизнь людей? Она вообще нужна?





Это фундаментальная штука, она делает значительный вклад в личность. А еще музыка помогает определить вкус человека. Мне кажется, что это тоже важно.





- Кстати, о вкусах. Назови своих кумиров.





Их не перечесть. Но у меня есть несколько групп, про песни которых я говорю: «Это не мог написать человек». Это Nightwish, Red, ANATHEMA и Pink Floyd. Их музыка для меня на другом уровне понимания, это нечто.





- Расскажи о создании группы.





Я, наш барабанщик, и наш уже бывший гитарист познакомились на дне рождения нашей общей подруги, и за разговором выяснилось, что мы все музыканты с примерно одинаковым музыкальным вкусом. Само собой появилось: «А давайте создадим группу». «Давайкали» месяцев 7-8, в какой-то момент даже перестали воспринимать это серьезно, а потом решились.





После создания искали басиста — вызвалась девчонка, но у нее не было бас-гитары. Ей парень из другой группы на нашу репетицию принес бас, она сыграла буквально две песни и ушла по срочным делам. Этот парень взял бас, хорошо сыграл с нами песню, которая у девчонки не получилась, и такой — ну все, я ваш басист. И мы его оставили.





- Состав с тех пор изменился?





Да, к сожалению, из-за тяжелой болезни из жизни ушел наш гитарист. Басист уехал на учебу в другой город. Но со временем замены нашлись. В конце 2019 пришел Богдан, новый гитарист, скромный на первый взгляд парень, который безумно отжег на пробах. И недавно к нам присоединился басист, Влад, такой же оторва, как и мы.





- Откуда взялось название?





Изначально мы назывались «The Last HeartBeat», но после ухода гитариста группу решили переименовать. Тогда за нами уже закрепилось «харды», «биты», так что мы просто немного поменяли концепцию. Теперь мы — «HardBeat», то есть «тяжелый удар» или «сильный бит». Для нас потеря гитариста и правда была тяжелым ударом. Да и тексты у нас, в основном, — это эмоциональные качели.





- Вы выступали на фестивале "ROCK BULAVA". Расскажи об атмосфере, опыте, впечатлениях.





Это было круто. Словами не передать, это нужно пережить. Мы жили в палаточном городке, в котором все друг-другу чуть ли не братья, где всегда поддержат и помогут. Мы банально не взяли котелок для каши, прошлись по палаткам, — нам не только котелок, нам даже дров дали.





На фестивале и без выступлений хватало веселья. Надоела громкая музыка — отошел, пообщался с интересными людьми, поиграл во что-нибудь, попал на импровизированный мастер-класс и так далее. Там было футбольное, баскетбольное поле и даже бассейн, словом — делай что хочешь.





Выступление научило меня брать с собой запасные струны. Перед выходом на сцену у меня лопнула струна на гитаре, у соседей лишних не оказалось. Пришлось с кем-то махнуться гитарой и отыграть концерт на ней. Был неловкий момент — я играл соло, мне нужно было перейти на 23 лад, а у одолженной гитары всего 19 ладов. Выкрутился, конечно, но урок усвоил.





По поводу выступлений — неважно, сколько у тебя зрителей, — 20, 100, несколько тысяч, — ты всегда отдаешься музыке полностью, даже появление на сцене приносит тебе невероятные эмоции. И приятно греет душу то, что люди слушают именно твою музыку, то, что ты написал сам, своими руками. А когда толпа в зале тебе еще и подпевает — эмоции удваиваются. Ради этого и стоит заниматься музыкой.





- Расскажи о составе группы.





Мы — веселые ребята, и периодически друг над другом подшучиваем, иногда даже жестковато. В коллективе царит дружеская, веселая атмосфера. Все разные — кто-то посерьезнее, кто-то раскованнее, мы хорошо дополняем друг друга.





Мы не ставим на первое место умение человека играть. Да, базовые навыки нужны, но главное — это желание. К примеру, Богдан пришел в группу со стажем игры меньше года, в его игре не всё было идеально, но у него горели глаза. И результат — его гитара за полтора года уже на две головы выше.





Когда ты играешь сам, ты не всегда можешь заметить свои ошибки. А в коллективе тебе обеспечен постоянный взгляд со стороны, ошибки находятся и исправляются гораздо проще и быстрее. Уровень навыков музыканта растет быстрее. К тому же окружение мотивирует тебя развиваться. Ты видишь, что все стараются, уже достигли какого-то неплохого уровня, и тянешься к ним.





- Как и когда планируете выпускать альбом?





Ноябрь-декабрь этого года или начало следующего. Непонятно, что будет с карантином. Опираемся на внешние факторы.





- Кто пишет песни и музыку?





Музыку обычно пишет барабанщик, тексты — я. С музыкой проще — мы или набрасываем эскиз, и на репетициях корректируем в нужных местах, или же случайно играем классное сочетание, запоминаем, а потом записываем. С текстами сложнее. Тему найти несложно — например, у тебя в жизни всё было плохо, а потом стало хорошо, и ты пишешь о своих переживаниях. Или пишешь о каком-то эмоциональном всплеске. Похоже на психологический сеанс, только выговориться нужно бумаге. С самим текстом всё не так однозначно. На одну песню можно потратить как пару месяцев, так и пару часов. Каждый раз по-разному.





- Вы часто "писались" в студии? Насколько это дорого?





В студии не писали ни разу, потому что это очень дорого. Точных цен я не знаю, но мастеринг и пост-продакшн песни, то есть сведение вокала и музыки, и обработка композиции, даже не на студии стоит около 2 тысяч гривень. В студии, разумеется, дороже. Запись — 6-7 тысяч. И это все только за одну песню. А в альбоме мы хотим 8-9 треков. К тому же из-за карантина ситуация со стоимостью записи и арендой студии обострилась. Поэтому альбом выйдет не так скоро, как хотелось бы. Но обязательно выйдет.





- Какие планы у группы на будущее?





Сначала — записать альбом. А потом отправлять его на музыкальные лейблы, и делать все, чтобы нас заметили. Если это произойдет, альбом, скорее всего, будет записываться заново, уже профессионалами в студии. Я сейчас даже прохожу курсы маркетинга, чтобы знать, как эффективнее продвигать альбом после его выхода. А еще по возможности будем выступать.





- И напоследок — что пожелаешь людям, которые только начали заниматься музыкой?





Спросите у себя — нужно оно вам или нет. Если вы не уверены, то не стоит и начинать. Если уверены — запаситесь терпением и усидчивостью. Уясните, что всего и сразу не будет, и не останавливайтесь на достигнутом.