Кременчук, Україна, Світ

Дві третини українців вважають себе віруючими: дослідження

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 233

 

Принаймні раз на місяць богослужіння відвідує менше ніж чверть громадян

У квітні 2021 року компанія «Active Group» провела дослідження «Всеукраїнський омнібус», метою якого було з’ясувати ставлення громадян країни до релігії. В дослідженні взяли участь 1200 українців, що мешкають в різних регіонах (за виключенням окупованих територій).


Про те, що вони є віруючими, в ході опитування сказали 31,6% респондентів, скоріше віруючими – 35,7%. Порівнюючи ці дані з минулорічними, можна побачити, що віруючих людей в Україні поменшало, адже у травні 2020 року їх відсоток складав 73%.


 


Щодо відвідування богослужінь, то намагаються щотижня ходити до церкви лише 9,7%, а 11,6%  бувають в храмах принаймні раз на місяць. Більшість опитаних бувають на богослужінні раз або два на рік (33,2%).


 


Запитали у православних громадян і про те, до якої конфесії вони себе відносять. Так, прихожанами ПЦУ (на чолі з митрополитом Єпіфанієм) є 35% віруючих, УПЦ (МП) (на чолі з митроплітом Онуфрієм) – 27,4%, а прихильниками УПЦ (КП) (на чолі з патріархом Філаретом) – 17,1%.


 

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: соціологія опитування віра

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