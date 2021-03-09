На кременчужанку, поки та була за кордоном, невідомий набрав кредитів: як це йому вдалося

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 790

У «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернулася кременчужанка Ганна. Вона розповіла про те, як невідомий чоловік набрав на неї кредитів у мікрофінансових установах.





З чого усе почалося





13 вересня 2020 року, поки Ганна знаходилася разом з телефоном у Італії, жінці на мобільний надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що протягом години буде виконана заміна SIM-картки. У смс також йшла мова про те, що відмінити цю дію вона може у додатку My Vodafone. Ганна намагалася це зробити, проте вже за 10 хвилин вона втратила доступ до сімки, і, відповідно, до особистого кабінету. За словами жінки, вона намагалася вирішити питання з оператором, але безрезультатно:









- Я не вимагала у оператора повернути мені терміново номер, а просила заблокувати його. Я користувалася цим номером 17 років. За день до того я поповнювала рахунок, і мені надійшло повідомлення, що у мене недостатньо коштів, аби користуватися послугами оператора у роумінгу. Тобто вони ж бачили, що я за кордоном, а картку обмінювали в Україні. Як я могла вмить опинитися за 3000 кілометрів? – обурюється Ганна.





У той момент постраждала ще навіть не підозрювала, що на неї наберуть кредитів. Тоді вона вважала, що неприємності пов’язані лише із втратою доступу до соціальних мереж, позаяк чоловік, який отримав картку Ганни, змінив паролі до facebook, месенджерів та пошти.

Пізніше Ганна також дізналася, аналогічну процедуру провели і з сім-картками її батьків. На щастя, на них кредитів не взяли, вони повернули собі сім-картки. Відновити ж номер жінці вдалося лише наприкінці вересня. До того, за її словами, заяви оператор відмовлявся приймати.





Ганна також розповіла, що від її імені зловмисник вів некоректну переписку у соцмережах.













Проте, це був лише початок









7 листопада містянка повернулася до України. І на телефон одразу посипалися повідомлення про заборгованість по кредиту. Дзвонили колектори, погрожували. Ганна не розуміла, що відбувається, аж поки не дізналася, що на її ім’я оформили 9 кредитів у мікрофінансових установах:





- Я звернулася до Українського бюро кредитних історій. Лише там я дізналася, що від мого імені у інтернеті взяли 9 кредитів на суми від 1000 до 6000 гривень, - розповідає Ганна.







За словами жінки, вперше, коли вона пішла до поліції, вона ще не знала про ці кредити. Ганна розповіла слідчому про свою ситуацію, проте їй розповіли про те, як «люди втрачають по 100 тисяч гривень»:





Лише через 2 місяці, коли я почала скаржитися на урядову гарячу лінію, мені видали відписки з канцелярії про те, що немає підстави відкривати кримінальне провадження та відправили до суду, - скаржиться постраждала.



Ганна наразі намагається довести, що кредити брала не вона, а інша людина, проте поки марно. Усе, чого вдалося добитися жінці через суд – відкриття кримінального провадження за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).



Як повідомили у пресслужбі Кременчуцького відділу поліції, слідчі працюють з кіберполіцією для встановлення осіб що могли бути причетними до злочину. Розслідування триває.