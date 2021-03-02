З 9 березня на Кременчуччині на ремонт закриють міст через Сулу

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9 березня на ремонт повністю закриють міст через річку Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь (поблизу с. Липове Кременчуцького району) для всіх видів транспорту. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Полтавської області.





Така необхідність виникла у зв’язку з реконструкцією металевого фермового прогону. Для проведення робіт проведуть демонтаж існуючого мосту.





На період виконання ремонтних робіт рух автотранспорту здійснюватиметься в об'їзд дорогами загального користування відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху (на малюнку).





Роботи з першої черги реконструкції орієнтовно завершаться у вересні 2021 року. Орієнтовно рух через міст відновлять не раніше 2022 року.