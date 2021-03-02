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Кременчук, Полтавщина

З 9 березня на Кременчуччині на ремонт закриють міст через Сулу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 71

 

Рух автотранспорту здійснюватиметься в об'їзд

9 березня на ремонт повністю закриють міст через річку Сула на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь (поблизу с. Липове Кременчуцького району) для всіх видів транспорту. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг Полтавської області.


Така необхідність виникла у зв’язку з реконструкцією металевого фермового прогону. Для проведення робіт проведуть демонтаж існуючого мосту.


На період виконання ремонтних робіт рух автотранспорту здійснюватиметься в об'їзд дорогами загального користування відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху (на малюнку).


Роботи з першої черги реконструкції орієнтовно завершаться у вересні 2021 року. Орієнтовно рух через міст відновлять не раніше 2022 року.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мост ремонт моста перекрытие дороги ограничение движения
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