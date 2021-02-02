З кременчуцьких доріг сніг зійшов разом з асфальтом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 257 Коментарів: 2

Мер пообіцяв «капремонти» - та не уточнив де саме

З кременчуцьких доріг сніг зійшов разом з асфальтом. А там, де щось копали комунальники — та не закопали, взагалі утворилися провалля. Кременчужани у соцмережах лають міські дороги.





«Дорога к Наркодиспансеру. Или сюжет картины «За что Мэрия города их так ненавидит»???! Скорость на «0», перекатываешься с ямы в яму. И сразу вопрос: «Как так вышло, что Кременчуг стал городом с дорогами как когда-то в очень известной Горловке??». И вовсе вопрос не из этого отрезка», - написала у фейсбуку кременчужанка Олена Усенко та розмістила відео.









Фотокореспондент «Телеграфа» пройшовся центром, вулицею Андрія Покладова — і зафіксував колосальні масштаби руйнувань. Між іншим, це та дорога, яка веде до дитячого садка.









Натомість мер міста Віталій Малецький сфотографувався з дорожниками та розмістив у фейсбуку пост .





« Зима завжди б’є старі дороги. Новим мороз не страшний. Наше завдання - збільшити кількість нових доріг в Кременчуці».





Та пообіцяв «повномасштабні капітальні ремонти по всьому місту» у дві зміни: тільки-но дозволить погода. А поки що комунальники засипатимуть дороги «холодним асфальтом», повідомив мер.





«Дороги Кременчука будуть кращими!» - впевнено заявив мер.





Запам'ятаймо цю обіцянку — незабаром знову сходимо на вул. Покладова.





Черговість «повномасштабних» капремонтів у мерії поки що не уточнили — хоча ми запитували цю інформацію. Пропонуємо читачам надсилати фото ям на дорогах, які вкрай потребують ремонту. Допоможемо мерії виконати обіцянку - зробити наші дороги кращими.





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