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З кременчуцьких доріг сніг зійшов разом з асфальтом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 257 Коментарів: 2

 
Мер пообіцяв «капремонти» - та не уточнив де саме

З кременчуцьких доріг сніг зійшов разом з асфальтом. А там, де щось копали комунальники — та не закопали, взагалі утворилися провалля. Кременчужани у соцмережах лають міські дороги.


«Дорога к Наркодиспансеру. Или сюжет картины «За что Мэрия города их так ненавидит»???! Скорость на «0», перекатываешься с ямы в яму. И сразу вопрос: «Как так вышло, что Кременчуг стал городом с дорогами как когда-то в очень известной Горловке??». И вовсе вопрос не из этого отрезка», - написала у фейсбуку кременчужанка Олена Усенко та розмістила відео.



Фотокореспондент «Телеграфа» пройшовся центром, вулицею Андрія Покладова — і зафіксував колосальні масштаби руйнувань. Між іншим, це та дорога, яка веде до дитячого садка.

 

Натомість мер міста Віталій Малецький сфотографувався з дорожниками та  розмістив у фейсбуку пост.


«Зима завжди б’є старі дороги. Новим мороз не страшний. Наше завдання - збільшити кількість нових доріг в Кременчуці».


 

Та пообіцяв «повномасштабні капітальні ремонти по всьому місту» у дві зміни: тільки-но дозволить погода. А поки що комунальники засипатимуть дороги «холодним асфальтом», повідомив мер.


«Дороги Кременчука будуть кращими!» - впевнено заявив мер.


Запам'ятаймо цю обіцянку — незабаром знову сходимо на вул. Покладова.


Черговість «повномасштабних» капремонтів у мерії поки що не уточнили — хоча ми запитували цю інформацію. Пропонуємо читачам надсилати фото ям на дорогах, які вкрай потребують ремонту. Допоможемо мерії виконати обіцянку - зробити наші дороги кращими.


E-mail редакції: telegraf.in.ua@gmail.com


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1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дороги асфальт ями ремонт

Коментарі: 2

40
rjitdjuj1117:
Сьогодні, 18:14

Че вы жалуетесь? Голосовали за Малецкого вот и получайте результат. Зато всегда они при работе.


27 1
130
Zloy_kachan:
Сьогодні, 18:57

Соли бы еще больше на дороги сыпали, даже тогда когда и снега толком нет. ну нахрена как только чуть снежок все засыпать солью? Мне машину жалко выезжать иногда. Едешь - красота, укатанный снежок, а нет, навстречу уже несется олень... И через 10 минут грязная гавно-каша, от которой и машину потом просто так не отмоешь. А асфальту соль тем более жизни не добавляет. 


15 2

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