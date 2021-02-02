З кременчуцьких доріг сніг зійшов разом з асфальтом. А там, де щось копали комунальники — та не закопали, взагалі утворилися провалля. Кременчужани у соцмережах лають міські дороги.
Фотокореспондент «Телеграфа» пройшовся центром, вулицею Андрія Покладова — і зафіксував колосальні масштаби руйнувань. Між іншим, це та дорога, яка веде до дитячого садка.
Натомість мер міста Віталій Малецький сфотографувався з дорожниками та розмістив у фейсбуку пост.
Та пообіцяв «повномасштабні капітальні ремонти по всьому місту» у дві зміни: тільки-но дозволить погода. А поки що комунальники засипатимуть дороги «холодним асфальтом», повідомив мер.
Запам'ятаймо цю обіцянку — незабаром знову сходимо на вул. Покладова.
Черговість «повномасштабних» капремонтів у мерії поки що не уточнили — хоча ми запитували цю інформацію. Пропонуємо читачам надсилати фото ям на дорогах, які вкрай потребують ремонту. Допоможемо мерії виконати обіцянку - зробити наші дороги кращими.
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